Kreácia Najvyššieho správneho súdu je vo finále, ohlásil jeho predseda Pavol Naď. Niekoľkí sudcovia ešte chýbajú

Kreácia

Začínal ako sám vojak v poli

Počítajú so stovkou zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) -Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) je už vo svojom finále, uviedol v rozhovore pre agentúru SITA jeho predseda Pavol Naď. Súd má vytvorených sedem funkčných „kasačných“ senátov, tri disciplinárne senáty a dva odvolacie disciplinárne senáty.„Nami zamýšľané ďalšie výberové konanie na sudcov NSS SR má vytvoriť možnosť pre dotvorenie pléna a mohol by byť vytvorený ôsmy senát v kasačnej agende a zároveň štvrtý prvostupňový disciplinárny senát,“ uviedol Naď.Na súde by malo pôsobiť 30 sudcov. V súčasnosti je obsadených 21 sudcovských miest. Najvyšší správny súd SR vznikol v rámci reformy justície, ktorú parlament schválil na konci roka 2020.„V Súdnej rade SR bolo potom potrebné urýchlene zabezpečiť výberové konania na pozície sudcov tohto súdu, ako aj jeho predsedu a následne aj podpredsedu. Súdna rada podľa mňa svoju úlohu zvládla veľmi dobre a citlivým spôsobom. Po voľbe predsedu a sudcov najvyššieho správneho súdu bolo možné začať s procesmi faktického vzniku súdu,“ vysvetlil Naď, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie predsedu 18. mája.Naď skonštatoval, že 18. mája bol „sám vojak v poli“, s tým, že výber zamestnancov správy súdu sa začal okamžite.„Bolo to množstvo výberových konaní. Výsledkom je to, že v súčasnosti má súd viac ako 80 zamestnancov. Ide o sudcov, asistentov a ďalších zamestnancov. V tejto chvíli to vnímam ako personálny základ,“ pokračoval v rozhovore Naď.Súd počíta s celkovým počtom 100 zamestnancov, avšak vedenie NSS SR má k ministerstvu financií požiadavku na presadenie ďalších 13 zamestnancov.„Neskôr sa ukázalo za veľmi dôležité taktiež vyrokovať s ministerstvom financií a ministerstvom spravodlivosti materiálne zabezpečenie súdu. Bolo nutné spustiť finančné toky pre túto novovzniknutú inštitúciu. To si vyžadovalo obrovské úsilie. Neviete si predstaviť, koľko je to administratívno-právnych úkonov, ktoré je nutné urobiť,“ dodal Naď s tým, že materiálne zabezpečenie súdu je momentálne dostatočné.