Kredit alebo paušál pre dieťa? Vybrať ten správny nie je to hlavné

V súčasnosti je teda bežné, že už prváci si nesú so sebou v školskej taške smartfón.

To však sťažuje úlohu rodičom. Deti v nižších ročníkoch ešte nevnímajú hodnotu peňazí tak, ako ich starší spolužiaci. Ľahko sa teda môže stať, že napríklad pri nesprávne zvolenom paušále príde v novom mesiaci vysoká faktúra. Preto je dôležité vybrať si správne a voľbu kreditu alebo paušálu pre dieťa neuspechať.

Ako vybrať kredit alebo paušál pre dieťa?

Pri výbere kreditu alebo paušálu pre dieťa volí väčšina rodičov prvú možnosť. Je to logické. Dobijú svojej ratolesti kredit za určitú sumu tá sa každým volaním alebo odoslaním smsky sa znižuje. Dieťa tak nemôže minúť viac peňazí, než mu rodičia dovolia.

Navyše je priebežná kontrola spotreby jednoduchá a praktická. Podľa vybraného operátora stačí poslať bezplatnú sms správu na určité číslo a rodičia vzápätí vedia, aký kredit má ich potomok ešte k dispozícii.

Druhá možnosť v podobe paušálu nie je až taká populárna. Je to spôsobené najmä tým, že rodičia majú menšiu možnosť ustrážiť, ako ich dieťa s mobilom narába. Preto sa môže stať, že pri týždennej kontrole sa zistí, že ich drobec prevolal predplatené minúty a už navyšuje štandardný poplatok.

Paušál bol výhodnejší v predchádzajúcich rokoch, keď súčasťou predplatených minút a smsiek bol k dispozícii aj určitý objem mobilných dát. Dnes však majú niektorí operátori priaznivé podmienky na predplatenie si balíka dát do mobilu aj v rámci kreditu.

Ak teda zvažujete, ktorý variant vybrať pre vaše dieťa, odporúčame kredit. Predplatená SIM karta vám umožní udržať spotrebu vášho drobca vo vymedzenej miere a navyše ho naučíte k hodnote peňazí.

Kontrolou prevolaných minút to nekončí

Kontrola prevolaných minút však nie je jediná vec, ktorú by ste pri vašom dieťati mali ustrážiť. Dôležité je tiež sledovať ako dlho, kedy a na čo vaša ratolesť telefón používa.

Ako sme spomínali v úvode, dnes je bežné, že každý žiak má smartfón. Treba však už od začiatku deti viesť k tomu, aby ho v priestoroch školy nepoužívali. Minimálne v nižších ročníkoch by sa decká mali plne sústrediť na vyučovanie a mobil vyberať iba vo chvíli, keď sa chcú s vami spojiť.

Druhou, nemenej dôležitou úlohou je naučiť svojho potomka telefón správne používať. Neraz sa stane, že mu príde na mobil reklamná smska. Tu treba dieťaťu vysvetliť, že na neznáme správy netreba reagovať a najlepšie ich ani neotvárať.

Ešte väčší dôraz treba klásť na podobné usmernenie v prípade, že má váš potomok voľný prístup na internet. Internetové vody sú čast nebezpečné aj pre dospelých, nie to ešte pre decká. Dieťati je preto potrebné zdôrazniť, aby chodilo len na stránky, ktoré pozná alebo ktoré mu dovolíte navštevovať. To, či vaše nariadenie aj dodržiava si viete zistiť napríklad pomocou histórie prehliadania v prehliadači.

Pozorne treba ustriehnuť aj to, ako dlhý čas trávi dieťa na mobile. Hoci smartfóny vyzerajú nevinne, váš potomok si na nich dokáže veľmi rýchlo vyvinúť závislosť. Zbaviť ho takéhoto zlozvyku býva potom veľmi náročné. Odborníci sa preto zhodujú na tom, že najlepší spôsob, ako takejto situácii predísť, je obmedzovať deťom čas strávený s mobilom v ruke. Ten by do minimálne jedenástich rokov nemal byť viac než hodinu denne.