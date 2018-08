Kreditový príplatok v školstve by mal platiť sedem rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 13. augusta (TASR) – Kreditový systém v školstve by mal prejsť zmenou. Kreditový príplatok by mal po novom platiť sedem rokov. Vyplýva to z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Nový návrh podľa rezortu školstva neupravuje platnosť kreditov za absolvované vzdelávanie, a to ani za kontinuálne vzdelávanie absolvované podľa súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Ohraničuje sa doba vyplácania kreditového príplatku, avšak neznamená to ohraničenie doby platnosti kreditov.dodalo ministerstvo.Učitelia by mali príplatky získavať na základe počtu kreditov. Keď ich nazbierajú 30, príplatok bude vo výške šesť percent z tarifného platu. V prípade uznania 60 kreditov, bude tento príplatok vo výške 12 percent.uvádza sa v návrhu zákona.V základných a stredných školách poberalo k septembru 2017 kreditový príplatok 38.032 pedagógov.dodalo ministerstvo.Zákon možno pripomienkovať do 14. augusta.