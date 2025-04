Kremeľ dlhodobo pripravuje Rusov na vojnu s NATO, chce tak ospravedlniť inváziu na Ukrajinu

Militarizovanie ruskej spoločnosti

Obvinenie EÚ z podnecovania neonacistickej ideológie

21.4.2025 (SITA.sk) - Ruská vláda postupne militarizuje ruskú spoločnosť, aby ospravedlnila svoju inváziu na Ukrajinu. V najnovšej správe to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Kremeľ používa proti Fínsku a bývalým sovietskym republikám podobnú taktiku, akú použil proti Ukrajine, čím pripravuje informačnú pôdu pre prípadnú budúcu agresiu zo strany Ruska.Ako vysvetlili analytici ISW, Kremeľ naďalej prehodnocuje naratívy, ktoré ruskí predstavitelia opakovane použili na ospravedlnenie invázie na Ukrajinu. Ruské úrady sa snažia z dlhodobého hľadiska ďalej militarizovať ruskú spoločnosť, pravdepodobne v rámci prípravy na možný budúci dlhotrvajúci konflikt s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) Správa ISW cituje rozhovor s ruským štátnym novinárom Pavlom Zarubinom. V nedeľu 20. apríla požiadal ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova , aby sa vyjadril k odporúčaniu vedenia EÚ európskym lídrom a predstaviteľom, aby sa 9. mája zdržali účasti na prehliadke v Moskve.V reakcii na to sa Lavrov rozhodol obviniť EÚ z podnecovania „neonacistickej ideológie“ v Európe a vyhlásil, že Rusko „urobí všetko pre to, aby nacizmus raz a navždy zničilo“.Analytici tvrdia, že Lavrovove vyhlásenia sú súčasťou dlhodobých pokusov Kremľa odvolávať sa na podiel bývalého Sovietskeho zväzu na víťazstve nad nacistickým Nemeckom a širších mýtov o takzvanej „veľkej vlasteneckej vojne“, ako sa v Rusku nazýva druhá svetová vojna, a zároveň hanobiť Európu a NATO.