Kremeľ odmieta, že opozičné protesty indikujú politickú krízu

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva 13. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sleduje masové protesty opozície v Moskve, ale nemyslí si, že sú príliš dôležité. Uviedol to v utorok Kremeľ, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra AP. Ide o prvú oficiálnu reakciu Kremľa na tieto demonštrácie.Podľa hovorcu prezidentskej kancelárie Dmitrija Peskova Putin doteraz nehovoril o protestoch, pretože si nemyslí, že je na nich niečo "výnimočné". Peskov zároveň odmietol tvrdenia, že protesty uvrhli Kremeľ do politickej krízy, a reakciu polície počas troch víkendov protestov označil za "primeranú". Dodal, že polícia zároveň skúma správy o násilí proti pokojným demonštrantom.povedal Peskov na tlačovej konferencii.Moskvu už tri uplynulé víkendy po sebe sužujú rozsiahle opozičné protesty - predpokladá sa, že sobotňajšia demonštrácia bola najväčšou za ostatných osem rokov.Demonštrácie súvisiace s voľbami do moskovského mestského zastupiteľstva sa zvrhli na najväčšie nepretržité protestné hnutie v Rusku od rokov 2011 - 2013, keď ľudia vyšli do ulíc na protest proti údajným volebným podvodom, pripomína tlačová agentúra Reuters.Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová v pondelok odmietla návrh na odklad volieb do moskovského mestského zastupiteľstva, ktoré sú vypísané na 8. septembra. Návrh na preloženie volieb na koniec jesene predložil opozičný politik Iľja Jašin, ktorý sa na Pamfilovovú obrátil listom z väzenia, kde si odpykáva v poradí už druhý trest odňatia slobody za podnecovanie k nepovoleným protestným zhromaždeniam v Moskve a účasť na nich.Pamfilovová tiež uviedla, že zatiaľ sa vedie "neseriózna diskusia" o tom, že ako kandidáti komunálnych volieb v Moskve boli zaregistrovaní tí, ktorí nezbierali podpisy občanov na podporu svojej kandidatúry, zatiaľ čo tí, ktorí podpisy zbierali, registráciu nezískali.Práve nezaregistrovanie nezávislých kandidátov spôsobilo, že od polovice júla sa v Moskve konajú zhromaždenia na ich podporu, počas ktorých bolo zatknutých vyše 2000 ľudí. Zákroky policajtov voči demonštrantom často sprevádza neprimerané použitie sily.