29.1.2024 (SITA.sk) - Rusko sa snaží „nastaviť informačné podmienky, aby destabilizovalo“ postsovietske Moldavsko. Ako uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , je to pravdepodobne súčasť úsilia Kremľa zabrániť Moldavsku v orientácii na Západ a integrácii do Európskej únie . Informuje o tom web Sky News.Podľa predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí Alexeja Poliščuka Moldavsko začalo „ničiť svoje väzby“ s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). To bolo založené v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu.Poliščuk vraví, že sa šíria klebety, že Moldavsko plánuje opustiť organizáciu vedenú Ruskom do konca tohto roka. Vyhlásil, že toto rozhodnutie nebude prospešné pre záujmy Moldavska ani jeho ekonomiku.