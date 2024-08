Kremeľ priznal, že pri výmene väzňov s USA oslobodili ruských agentov

Krasikov bol v špeciálnej jednotke

Prepustili aj ruských disidentov

2.8.2024 (SITA.sk) - Kremeľ po prvý raz uznal, že niektorí Rusi zadržiavaní na Západe, ktorých prepustili v rámci štvrtkovej výmeny väzňov, boli v jeho spravodajských a bezpečnostných službách.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok novinárom povedal, že Vadim Krasikov , ktorý bol v nemeckom väzení a odpykával si doživotný trest za vraždu čečenského disidenta gruzínskeho pôvodu Zelimchana „Tornikeho“ Changošviliho v berlínskom parku v roku 2019, je dôstojník z Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) O tejto skutočnosti sa pritom už informovalo na Západe, aj keď Moskva akúkoľvek štátnu účasť popierala. Peskov tiež povedal, že Krasikov kedysi slúžil v špeciálnej jednotke FSB - Alfa, v ktorej boli aj niektorí bodyguardi ruského vodcu Vladimira Putina „Prirodzene, pozdravili sa aj včera, keď sa videli," povedal Peskov a zdôraznil Putinov veľký záujem o zaradenie Krasikova do výmeny.Peskov tiež potvrdil, že pár Artem Dulcov a Anna Dulcovová, ktorých prepustili v Slovinsku, boli tajní agenti známi ako „ilegálni“.Dvojica vydávajúca sa za Argentínčanov od roku 2017 využívala Ľubľanu na odovzdávanie rozkazov Moskvy ďalším spiacim agentom. Zatkli ich za špionáž v roku 2022 a nedávno odsúdili.Pár má dve deti, ktoré s nimi leteli cez Ankaru, kde sa uskutočnila výmena, do Moskvy. Deti nerozprávajú rusky a o tom, že ich rodičia sú Rusi sa dozvedeli niekedy počas letu, povedal Peskov s tým, že tiež nevedeli, kto je Putin.„Takto pracujú ilegálni a to sú obete, ktoré prinášajú pre ich oddanosť svojej práci," povedal Peskov.Štvrtková výmena medzi USA a Ruskom bola najväčšiu v postsovietskej histórii. Do Ruska sa vrátilo osem ľudí, na Západ 15 osôb.Moskva prepustila napríklad novinárov Evana Gershkovicha Alsu Kurmaševovú , bývalého príslušníka námornej pechoty Paul Whelana či ruských disidentov Vladimira Kara-Murzu , Olega Orlova, Iľju Jašina a Andreja Pivovarova.