Kremeľ sa podľa analytikov snaží normalizovať rozdelenie Ukrajiny, falošne ju zobrazuje ako umelo vybudovaný štát

6.2.2024 (SITA.sk) - Kremeľ sa na Západe pokúša normalizovať myšlienku rozdelenia Ukrajiny. Ako referuje web news.sky.com, v najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Tí poukázali na to, že ruský vodca Vladimir Putin a ďalší tamojší vysokí predstavitelia navrhli, aby Rusko a európske mocnosti súhlasili s predefinovaním Ukrajiny v rámci hraníc Ľvovskej oblasti na západe krajiny.Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok tvrdil, že európske plány na vybudovanie železnice zo Španielska do mesta Ľvov sú dôkazom, že ho Západ uznal za nové hlavné mesto Ukrajiny.„Medvedevovo vyhlásenie podporuje ruskú informačnú operáciu, ktorá falošne zobrazuje Ukrajinu ako umelo vybudovaný štát, pravdepodobne v snahe znížiť západnú vojenskú podporu Ukrajine a normalizovať západné diskusie, ktoré nútia Ukrajinu, aby postúpila veľkú časť svojho územia a obyvateľstva Rusku ako legitímny spôsob ukončenia vojny,“ uviedol ISW, ktorý podotkol, že Putin a mnohí ruskí ultranacionalisti naďalej chcú úplnú kapituláciu Ukrajiny.