Kremeľ: Sencovovi nemožno udeliť milosť, pokým o ňu nepožiada sám

Na archívnej snímke z 21. júla 2015 Oleg Sencov v súdnej sieni v Rostove na Done. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. augusta (TASR) - Ukrajinský režisér Oleh Sencov, ktorý po odsúdení pre obvinenia z prípravy teroristických útokov v Rusku drží už tri mesiace hladovku, nemôže dostať milosť, pretože o ňu nepožiadal sám. Uviedla to v stredu podľa agentúry DPA prezidentská kancelária v Moskve.píše sa v liste Kremľa adresovanom režisérovej matke Ľudmyle Sencovovej, ktorý v noci na stredu zverejnil internetový portál Hromadske.ua.Sencovova matka požiadala o milosť pre svojho syna koncom júna v liste ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Samotný filmár, ktorý obvinenia ruských úradov popiera, takýto krok podľa predošlých správ odmietol.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredajšom vyjadrení k záležitosti zdôraznil, že z právneho hľadiska nemôžu žiadosti Sencovovej matky vyhovieť. O milosť by musel požiadať sám Sencov. Médiá by podľa Peskova taktiež nemali túto otázku vykresľovať tak, že potenciálne udelenie milosti bolo zamietnuté.Sencov je odporcom anexie polostrova Krym Ruskom, ku ktorej došlo v roku 2014. V tom istom roku ho na Kryme aj zadržali a o rok neskôr v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Sencov tieto obvinenia odmieta ako vykonštruované.Sencov si trest stanovený ruským súdom odpykáva vo väzenskom tábore v západosibírskom meste Labytnangi, kde 14. mája začal držať protestnú hladovku za prepustenie 65 Ukrajincov väznených v Rusku - vrátane seba -, ktorých nazýva politickými väzňami.Jeho právnik Dmitrij Dinze minulý týždeň povedal, že Sencov je čoraz slabší a má nízku hladinu hemoglobínu.Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) v sobotu poprela tvrdenia o zhoršujúcom sa zdravotnom stave Sencova s tým, že dostáva každodenný prídel stravy a