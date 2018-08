Kremnica si pripomenie výročie udalostí, ktoré jej priniesli slávu

Kremnica, ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Kremnica 31. augusta (TASR) - Kremnica oslavuje tento rok 690. výročie udelenia mestských privilégií a zároveň založenia mincovne dňa 17. novembra 1328.priblížila Zuzana Tileschová, riaditeľka Kultúrneho a informačného centra v Kremnici.Ako uviedla, okrúhle výročie bude Kremnica oslavovať už v septembri a to po celý týždeň. Cieľom mestských osláv je, aby si každý z obyvateľov mesta našiel v programe podujatie, ktoré ho zaujme. Ťahákov by preto malo byť viac, podľa vekovej kategórie. Týždenný maratón osláv začne v pondelok 10. septembra.uviedla Tileschová.Oslavy vyvrcholia v sobotu 15. septembra celodenným programom na hlavnom pódiu na Štefánikovom námestí.podotkla s tým, že krstiť sa bude aj nová kniha Kremnica a Kremničania – Ako sme tu žili, ktorá je výpoveďou osobných spomienok kolektívu autorov.Top podujatím má byť podľa organizátorov historický kráľovský sprievod, živá pripomienka atmosféry z tohto obdobia. Honosný sprievod plný farieb, kostýmov, stredovekých šľachticov, kráľovskej rodiny, ale aj bežných mešťanov, hrdých Kremničanov sa od Kostola sv. Alžbety presunie mestom až k pódiu na Štefánikovom námestí, kde si pripomenú odovzdanie privilegiálnej listiny panovníkom, Kremnicu pozdravia zástupcovia partnerských miest a hostia. Sprievod bude pokračovať do Kostola sv. Kataríny, kam hostí odprevadí na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.Headlinerom osláv je skupina Hex, zahrá domáci Virvar, kapela Hrdza, chýbať nebude lampiónový sprievod ukončený ohňovou šou a večer zavŕšia legendárne hity Queenu.