Kremnické gagy 2024 sa skončili, na svoje si prišli všetci návštevníci

Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy patrí už pár hodín minulosti. Organizátori nezabúdajú ani na najmenších a malých divákov, hlavne im patril záverečný tretí deň tohto podujatia.





Kremnické gagy 2024: Grand Prix získala domáca inscenácia Náš priateľ René

Rozprávku O vlkovi, ktorý vypadol z knižky uviedol súbor Odivo. Pomocou vlka otvára tému hľadania bezpečného priestoru, v ktorom nájde oporu. Tomáš Podrazil z Českej republiky predstavil bábkovú rozprávku Golem na motívy starých židovských príbehov. Divadlo Žihadlo prišlo s rozprávkou Udatná posádka. V nej sú prvými letcami v teplovzdušnom balóne ovca, kohút a kačica. Divadlo Nedivadlo predviedlo inscenáciu Kto sa bojí, nesmie do lesa. Do hustého tmavého lesa príde lekár, aby vyliečil strašidlá. Úspech malo aj košické Divadlo D-Áčko s predstavením Čertovská (ne)dobrota. Je príjemné sa pozerať počas rozprávky na rozžiarené oči detí, ktoré hltajú každé slovo z javiska.Na svoje si prišli počas troch dní aj fanúšikovia hudby viacerých žánrov. Koncerty odohrali známa rodinná kapela Sendreiovci, jedinečná bratislavská klezmer formácia Presburger Klezmer Band, ktorá je známa aj za hranicami Slovenska, formácia Malalata párty, dámske vokálno-inštrumentálne zoskupenie Paper Moon Trio so swingovým repertoárom aj dídžej Gadjo s veľkou tanečnou párty.Záver festivalu patrí už tradične Radošinskému naivnému divadlu, ktoré neodmysliteľne patrí k tomuto podujatiu. Tento rok prišli Radošinci s inscenáciou Ako som vstúpil do seba. Autor hry sa v jeden deň rozhodne len tak doslova vstúpiť do seba, zoznámiť sa s vlastným vnútrom. Cestou by ho mala sprevádzať kamarátka Fantázia, ktorá cestujúcemu v sebe ponúkne od začiatku do konca nevídané a nečakané príležitosti. Ráno by sa mohol z cesty vrátiť, aby sa mohol len tak so slzou vyplakať.Zakladateľ, scenárista a hlavný protagonista divadla Stanislav Štepka oslávil 26. júla vzácne 80. narodeniny. K tomuto jubileu mu pripravil Milan Kňažko na festivale talkshow Takí sme boli, v rámci ktorej mu organizátori festivalu odovzdali Cenu za celoživotné dielo.Na otázku, akých bolo tých 80 rokov, Stanislav Štepka povedal: "Prebehli rýchlo a boli krásne. Napriek tomu, že boli aj všelijaké, smutné aj hentaké, aj onaké. Ale viac spomínam na tie pekné, pretože som stretol veľmi veľa dobrých a zaujímavých ľudí, pre ktorých sa oplatí po tomto svete chodiť."

Akadémia humoru pod vedením prezidentky Daniely Arendášovej rozhodla o piatich festivalových oceneniach, uchádzalo sa o nich takmer sedem desiatok účinkujúcich umelcov a skupín.



Grand Prix získala domáca inscenácia Náš priateľ René v podaní dvojice protagonistov Juraj Kemka a Lukáš Latinák. Predstavenie Náš priateľ René napísali Milan Lasica a Július Satinský pred viac ako štyridsiatimi rokmi. Inšpirovali sa prvým slovenským románom Jozefa Ignáca Bajzu René mládenca príhody a skúsenosti.



Cenu Zlatý gunár v kategórii divadlo získalo poľské zoskupenie Fair Play Crew za vizuálnu tanečnú šou Grandsmillers, uvádzanú bez slov a s humorom v pohybe na najvyššej úrovni.



V kategórii pouličné divadlo si Zlatého gunára odnáša umelec z Bosny a Hercegoviny, ktorý si hovorí The Gypsy Marionettist s marionetovým príbehom z južných krajín. Maďarský výtvarník Gergely Bacsa získal ocenenie Zlatý gunár v kategórii karikatúra. Cenu Stana Radiča pre objav roka získal Jakub Gulík za satirickú reláciu Ťažký týždeň.



Prezidentka akadémie humoru Daniela Arendášová uviedla: "Ono to nie je v oslovení, je to príležitosť, ktorú si veľmi vážim a cením si pracovať s vynikajúcimi ľuďmi, umelcami v porote, kde som sa veľmi dobre cítila. Cítila som podporu a spoluprácu, bola to naozaj tímová práca, boli to ľudia vysokej profesionálnej úrovne, tá chémia pracovala od začiatku, bolo to fajn. Neviem, či si mnohí ľudia uvedomujú hĺbku a význam tohto podujatia v tomto malebnom prekrásnom mestečku, ktoré má na to všetky podmienky, a tá atmosféra je tu elektrizujúca, úžasná."