Kremnický karner v areáli mestského hradu opravujú

Kremnica 14. septembra (TASR) - Na Mestskom hrade v Kremnici prebiehajú v týchto dňoch stavebné práce na oprave karnera. Pre prebiehajúcu opravu je preto aktuálne objekt pre návštevníkov zatvorený, pozrieť si však môžu ostatné expozície mestského hradu.Miriam Kostrianová z kremnického múzea mincí a medailí priblížila, že komplexne boli objekty v areáli mestského hradu obnovené v 90. rokoch minulého storočia, postupne však múzeum zabezpečuje opätovnú obnovu objektov.priblížila proces Kostrianová s tým, že stavebné práce uhradí múzeum z vlastných zdrojov. Hotové by mali byť do konca októbra tohto roka.V rámci stavebných úprav bude podľa jej slov na objekte vymenená šindľová krytina vrátane latovania, výmeny podbíjania, lokálnej opravy fasády, obnovy náterov stolárskych, tesárskych a kovových konštrukcií, lokálnej výmeny dlažby prízemia, očistenia kamenných prvkov umelecko-remeselným spôsobom a ich hydrofobizácia, potrebné statické zabezpečenie kostnice karnera vrátane vykonania archeologického výskumu v súvislosti s výkopovými prácami súvisiacimi so statickým zabezpečením.priblížila Kostrianová.Spodná časť objektu vybudovaného na kruhovom pôdoryse slúžila ako kostnica, teda priestor na ukladanie kostí zo starších hrobov okolo kostola. Vrchná časť plnila funkciu kaplnky. Pôvodne bola kaplnka zasvätená sv. Michalovi, neskôr v roku 1430 sv. Ondrejovi. Steny kaplnky zdobia gotické maľby znázorňujúce scény zo života sv. Erazma. Počas reformácie slúžil karner ako zbrojnica. Ako sakrálna stavba začala opäť fungovať až po roku 1715.