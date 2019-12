Kremská: V Afrike je chudoba, ktorú si ani nevieme predstaviť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. decembra (TASR) – Svet je plný ľudí, ktorí si sami nevedia pomôcť a nemôžu ovplyvniť to, do akej rodiny a v akej krajine sa narodili. Erika Kremská z Nadácie Integra si myslí, že práve títo ľudia potrebujú pomoc, pretože pomoc iných im môže dať dôstojnosť, nádej, lepšiu budúcnosť alebo zachrániť život.," vysvetlila Kremská, ako sa Nadácia Integra dostala k nápadu vytvoriť projekt Podpora detí. Dodala, že pomoc nespočíva v tom, že nadácia bude dávať ľuďom materiálne veci, ale v tom, že vytvorí niečo dlhodobé.Deti v Afrike majú podľa Kremskej sťažený prístup k dobrému vzdelaniu a ich rodiny si nemôžu dovoliť zaplatiť výdavky spojené so školou, lebo samy bojujú o prežitie. Ako opísala, keď dieťa nastupuje do školy, potrebuje uniformu, topánky, lavicu, zošity či iné pomôcky a situácia je často ešte zložitejšia, pretože veľa rodín tvoria osamelé matky s viacerými deťmi.," povedala a spomenula, že Nadácia Integra spustila nový projekt Naplňme triedu, pomocou ktorého hľadá sponzorov pre 45 detí, ktoré v septembri nastúpili do školy v meste Bishoft v Etiópii.Vzdelanie a odborné zručnosti sú podľa Kremskej cestou von z chudoby. "," uzavrela.