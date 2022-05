Kremský obhajuje Matovičove rokovanie s fašistami. Tvrdí, že téma sa zbytočne nafukuje

Zákon by prešiel aj bez fašistov

Matovič čakal na Tarabu

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nerobil by som z toho takého slona. Takto reagoval poslanec Peter Kremský (OĽaNO) na stretnutie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) s poslancom Martinom Beluským (ĽSNS), na ktorom hovorili o legislatíve na pomoc rodinám.Podľa Kremského je štandardné, že Matovič odpovedal Beluskému na otázky. Ako uviedol Kremský v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS, nestotožňuje sa však s vyjadrením ministra Matoviča, ktorý hovoril, že je hrdý na to, že sa kotlebovci a poslanci okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu pridali k podpore zákona o pomoci rodinám. Kremský upozornil, že zákon by prešiel aj bez kotlebovcov.Poslanec Marián Viskupič (SaS) uviedol, že o zákone z dielne ministra Matoviča sa rokovalo, ale nebol schopný urobiť ústupky.„Rokovania majú význam vtedy, keď prinesú nejaký kompromis,“ zdôraznil. Doplnil, že pre SaS je obrovským sklamaním, že zákon bol prijatý hlasmi strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Podľa Viskupiča možno hovoriť o koordinácii s ĽSNS a časťou nezaradených poslancov.Viskupič poukázal na to, že minister Matovič naťahoval v parlamente diskusiu pred hlasovaním, kým sa vráti nezaradený poslanec Taraba.„Ja viem, že sa čakalo na mňa,“ ohradil sa Kremský s tým, že práve v tom čase vystupoval vo vysielaní RTVS. Na adresu SaS povedal, že v súvislosti so spoluprácou s ĽSNS „nás očierňujete, opľúvate“.Poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil prijatú legislatívu za „výsmech“ pre rodiny. Podľa neho balíček pomoci v roku 2022 rodinám nepomáha.Povedal, že keď sa pozerá na diskusiu, ako si nadáva SaS s Matovičom, má pocit prenesenej hanby, pričom sa nerieši nárast cien potravín či pohonných látok.