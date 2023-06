Kremský už kandidovať nebude, vadí mu „nová koalícia“ Smeru a Republiky a dôvodov má viacero

22.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti a člen hnutia OĽaNO a priatelia Peter Kremský nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách ani na kandidátnej listine hnutia, ani žiadnej inej politickej strany. Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, hlavným dôvodom jeho rozhodnutia je aktuálna situácia v parlamente.„Čoraz viac sa presadzujú populistické a ťažko vysvetliteľné rozhodnutia. Často na základe politických obchodov. Funguje tam v súčasnosti nová koalícia spolu so stranou Smer - sociálna demokracia a hnutím Republika . Pre mňa je veľmi ťažko predstaviteľné, že by som v takomto niečom mal ďalej fungovať,“ vysvetlil Kremský.Poslanec zároveň tvrdí, že vo svojom živote potrebuje zmenu a do rozhodnutia vstupujú aj osobné, rodinné či zdravotné dôvody.„Je tam aj určité sklamanie z toho, že sme svoje šance využili slabšie, ako sme mohli. Dalo sa tam urobiť aj viac. Veľa dobrých vecí sa však aj podarilo,“ uviedol a dodal, že pred službou štátu sa nadobro neuzatvára.