Kresák by exprezidentom, ktorých zvolia do NR SR, pozastavil výhody

Na archívnej snímke Peter Kresák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z prezidentského paláca. Takúto zmenu chce iniciovať poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák.Na problematiku s výhodami bývalých prezidentov upozornil na sociálnej sieti. Poukázal na príklad Andreja Kisku, ktorý po skončení prezidentského mandátu ohlásil založenie politickej strany či ambíciu stať sa slovenským premiérom. Spomína aj prezidentku Zuzanu Čaputovú.uviedol Kresák.Dodáva, že neexistuje prekážka, ktorá by v tom exprezidentom bránila. Môže to však podľa neho viesť k problémom. Právny poriadok treba preto podľa Kresáka pripraviť aj na situáciu, v ktorej by sa bývalý prezident stal napríklad poslancom Národnej rady, členom vlády, sudcom Ústavného súdu, predsedom Súdnej rady, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu či generálnym prokurátorom.doplnil Kresák.Poslanec pripomína, že podľa zákona patrí prezidentovi SR doživotne plat vo výške platu poslanca či doživotné oslovovanieaj doživotné pridelenie vozidla s vodičom.pýta sa Kresák.Zamýšľa sa aj nad tým, či by takto exprezident mal mať právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov či k dispozícii vozidlo s vodičom a popri poslaneckej kancelárii aj prezidentskú kanceláriu, čo je všetko financované z verejných zdrojov. Situáciu by chcel Kresák riešiť zmenou zákona.