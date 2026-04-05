|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. apríla 2026
Kresťania oslavujú Veľkonočnú nedeľu, pripomínajú si zmŕtvychvstanie Ježiša Krista
Zdieľať
5.4.2026 (SITA.sk) - Na Veľkonočnú nedeľu si katolíci pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale inak nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru.
Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj Pondelkom Baránka na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny.
„Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ . A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom.“ (Evanjelium podľa Marka, kapitola 16). Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat.
Veľkonočné obdobie – obdobie veľkonočnej slávnosti – trvá 50 dní. Začína sa Veľkonočnou vigíliou a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce), ktorý tento rok pripadá na 24. mája. Toto obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja.
Zdroj: SITA.sk - Kresťania oslavujú Veľkonočnú nedeľu, pripomínajú si zmŕtvychvstanie Ježiša Krista © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Pravoslávni veriaci si pripomínajú Kvetnú nedeľu, vstup Ježiša Krista do Jeruzalema
<< predchádzajúci článok
Pracovných ponúk pre absolventov ubúda, firmy čoraz častejšie vyžadujú aj prax
