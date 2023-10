Kresťanská únia chce v parlamente „blokovať zlo“ v podobe transsexualizmu a potratov, vytvorí tiež funkciu parlamentného kaplána

Blokovanie "zjavného zla"

Novela zákona o stavebnom sporení

Parlamentný kaplán

27.10.2023 (SITA.sk) - Kresťanská únia (KÚ) , ktorej zástupcovia sa dostali do parlamentu v koalícii s hnutím OĽaNO a priatelia (dnes už premenovaným na Slovensko ) a Za ľudí , chce v parlamente „blokovať zlo“ a postaviť sa proti transsexualizmu a potratom. Bojovať chce za ochranu detí „pred rôznymi ideológiami v školách, ale aj pred závislosťami od voľne dostupných návykových látok či smartfónov“.Zasadiť sa chce za stiahnutie novely zákona o stavebnom sporení, ktorý podľa KÚ diskriminuje rodiny z legislatívneho procesu. Kresťanská únia bude mať v parlamente dvoch poslancov – Annu Záborskú Richarda Vašečku . Obaja boli poslancami aj v predchádzajúcom volebnom období.„V politike som nejaký ten piatok a blokovanie zjavného zla je čoraz dôležitejšie a tvorí čoraz väčšiu časť našej politickej práce. Príkladom je odborný postup pre takzvaný transsexualizmus. Vďaka Bohu, ani po dvoch rokoch a obrovskom tlaku progresívnych lobistov nie je schválený a leží na stole ministra zdravotníctva,“ uviedla predsedníčka KÚ Anna Záborská.Ďalším príkladom je podľa nej potratová tabletka, ktorú parlament v minulom období odmietol.„Verím, že sa konzervatívcom v budúcej vláde podarí blokovať takéto ideologické výstrelky. Rovnako, ako sa darilo nám za čias hrôzovlády pani Cigánikovej v rezorte,“ dodala Záborská. Pripomenula, že sú aj proti zavádzaniu registrovaných partnerstiev.Kresťanská únia žiada vládu Roberta Fica , aby stiahla z legislatívneho procesu novelu zákona o stavebnom sporení . Zákon z dielne poslancov OĽaNO a Kresťanskej únie schválil parlament pred pár mesiacmi. Nateraz nastavené podmienky stavebného sporenia, ktoré by mali začať platiť od januára 2024, zabezpečujú, že štátna prémia bude dostupnejšia pre rodiny s deťmi.„Bývalý poverený minister financií Horváth považoval tzv. rodinné stavebné sporenie za záťaž pre štátny rozpočet,“ hovorí Záborská, ktorá je proti novele z dielne bývalej vlády. Úradníckej vláde podľa jej slov prekážala polovičná suma, ktorú je potrebné nasporiť na získanie plnej 70-eurovej ročnej štátnej prémie, 50-percentná zľava z poplatkov pre rodinných sporiteľov počas prvého roka odo dňa poskytnutia prémie a tiež zmena výpočtu maximálneho príjmu pre zachovanie nároku na prémiu – strop ročného príjmu sa nebude počítať po jednotlivcoch, ale spoločne za celú domácnosť.Kresťanská únia tiež poukázala na to, že parlament bude mať svojho kaplána. Vysluhovať omše a spovedať poslancov by mal kňaz Ján Buc. Zriadenie pozície parlamentného kaplána je iniciatívou poslankyne Záborskej, ktorá bola v minulom volebnom období splnomocnenkyňou vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.„Pôsobenie parlamentného kaplána bude dobrou príležitosťou posunúť duchovný život poslancov, zamestnancov i návštevníkov parlamentu na vyššiu úroveň. K spoločným modlitbám tak pribudne pravidelne slúžená svätá omša a príležitosť na svätú spoveď či duchovný rozhovor,“ uviedla Kresťanská únia.