Kresťanská únia predložila sedem legislatívnych návrhov, je medzi nimi zákon o rodnom čísle aj o platoch kňazov (video)

Finančná podpora cirkví

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Novela zákona o pohrebníctve

Tehotenský príspevok

15.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci Kresťanskej únie (KÚ) hnutia NOVA , ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke hnutia OĽaNO a priatelia (teraz hnutie Slovensko ), predložili do podateľne v Národnej rade SR sedem legislatívnych návrhov.Ide o zákony, ktoré sa snažili upraviť už v predošlom volebnom období. Návrhy však neboli zamietnuté, ale z viacerých dôvodov neboli prerokované. O úpravách jednotlivých zákonov by poslanci mohli rokovať až v roku 2024.Poslanec Richard Vašečka (KÚ) na stredajšej tlačovej besede uviedol, že svojimi návrhmi nechcú zaťažovať prípadnú decembrovú schôdzu parlamentu, na ktorej by sa mohol prijímať zákon o štátnom rozpočte.Zákonodarci budú chcieť upraviť napr. zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Zmeniť by sa tak malo financovanie platov kňazov. Jeho novelizácia prešla v minulosti do druhého čítania.Legislatívnou úpravou by mal prejsť aj zákon o rodnom čísle. Ten chcú spresniť tak, aby rodné číslo odrážalo biologické pohlavie človeka.Do parlamentu ďalej predložili aj novelu zákona o pohrebníctve. Poslanci chcú docieliť, aby všetky potratené deti a plody boli pochované, čo je v súčasnosti možné len vtedy, ak si to rodič vyžiada.Členovia poslaneckého klubu Slovensko sa budú zároveň snažiť presadiť, aby sa 25. marec stal štátnym sviatkom, ale nie dňom pracovného voľna. V tento deň si Slovensko pripomína Deň zápasu za ľudské práva a tzv. sviečkovú manifestáciu.Poslanci budú zároveň chcieť presadiť aj tehotenský príspevok pre absolventky štúdia strednej alebo vysokej školy. Novelizovať chcú aj zákonník práce, a to tak, aby obchody boli v nedeľu zatvorené.Posledný návrh sa týka výchovy a vzdelávania. Poslanci chcú presadiť záväzok povinného informovaného súhlasu v oblasti sexuálneho vzdelávania.