Kresťanská únia: Utečencom v krajnej núdzi musí Slovenská republika pomôcť. Pomoc pre cudzincov však nesmie presiahnuť pomoc pre vlastných občanov

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR predložilo do legislatívneho procesu novelu azylového zákona (zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle). Súčasťou návrhov bolo zdvojnásobenie jednorazového príspevku pre azylantov, zavedenie nového integračného príspevku pre azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá tzv. doplnková ochrana a zavedenie sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, na základe ich individuálnych potrieb. Vláda SR dnes tento návrh zákona s pripomienkami schválila."Kresťanská únia považuje solidaritu s trpiacimi, kdekoľvek žijú, za kľúčovú hodnotu. Zároveň starostlivo zvažuje primeranosť podporných opatrení pre cudzincov a to hlavne vzhľadom na podporu, ktorú naša republika poskytuje svojim vlastným občanom v núdzi. Finančná či iná podpora pre cudzincov nesmie presiahnuť podporu pre občanov Slovenskej republiky," hovorí Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie."Súčasné znenie návrhu novely azylového zákona považujeme v mnohých aspektoch za vágne a nejednoznačné. Z navrhovaného znenia nie je jasný obsah alebo spôsob realizácie sociálneho a psychologického poradenstva, kurzu kultúrnej orientácie a dôvody udelenia azylu z tzv. humanitárnych dôvodov. Ak má Kresťanská únia podporiť novelu azylového zákona, je potrebné zo strany Ministerstva vnútra návrh lepšie odôvodniť, vyjasniť nejednoznačné časti a zapracovať naše pripomienky," dodáva Richard Vašečka, podpredseda Kresťanskej únie."Z vlastnej politickej skúsenosti viem, že pomoc pre prenasledovaných vo svete je kľúčová. Slovenská republika nemôže a nesmie mlčať, keď sa vo svete deje bezprávie. Na druhej strane azylová politika má slúžiť striktne pre pomoc prenasledovaným počas nevyhnutného obdobia ich prenasledovania. Zmyslom azylovej pomoci je pripraviť a napomôcť návratu utečencov do domovskej krajiny, hneď ako je to možné," prízvukuje Branislav Škripek, bývalý europoslanec a podpredseda Kresťanskej únie.Informačný servis