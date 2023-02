Kresťanskí demokrati chcú mať v nedeľu zatvorené obchody, práca v tento deň musí byť podľa nich dobrovoľná

5.2.2023 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje zatvorené obchody v nedeľu. Príklady z Rakúska i ďalších európskych štátov podľa nich ukazujú, že je to možné.KDH pripomenulo, že napríklad vo Francúzsku je možné na prácu v nedeľu uplatniť výhradu vo svedomí. Práca v tento deň podľa nich musí byť dobrovoľná. KDH to uviedlo vo svojom stanovisku k predloženému návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR k voľnej nedeli.„Každý človek by mal mať nárok na dva voľné dni do týždňa. Práve nedeľa je dňom, počas ktorého by sme mali mať možnosť využiť čas strávený s rodinou, Bohom a na regeneráciu. Pre veriacich je nedeľa zároveň jedinečným a nenahraditeľným časom pre vzťah s Bohom a cirkvou, do ktorej patria,” vysvetlil podpredseda strany Marián Čaučík KDH malo tento návrh vo svojom programe, a tiež ho viackrát predložilo i v parlamente. Čaučík ale dodal, že si uvedomujú, že jestvujú profesie, ktorých práca je nutná každý deň, a teda plošný zákaz práce v nedeľu nie je možný.„Pri obchodoch to však možné je, a preto podporujeme, aby bolo nedeľa dňom pracovného pokoja,” uviedol.