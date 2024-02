Kresťanskí demokrati kritizujú Blahove nenávistné útoky na novinárov RTVS

Existujú oficiálne postupy

Blaha a mediálny hnoj

Reagoval aj šéf RTVS

27.2.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie kritizuje útoky podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ) na novinárov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ak je Blaha nespokojný s vysielaním verejnoprávneho telerozhlasu, mal by podľa kresťanských demokratov konať v intenciách zákonov.Politický subjekt takto reagoval na Blahove útoky, ktorého podľa KDH zaraďujú k predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi , ktorý naznačil záujem mocensky ovplyvňovať vedenie i obsah v RTVS.„Odmietame priame útoky politikov na novinárov štýlom, ako to robí podpredseda Ľuboš Blaha. Jeho osobné nenávistné statusy navyše šíri na sociálnych sieťach aj jeho domovská strana Smer. Existujú predsa oficiálne postupy a inštitúcie, ako sú Rada RTVS či Rada pre mediálne služby, kde sa môže ktokoľvek v prípade nespokojnosti s vysielaním obrátiť so svojou sťažnosťou. A nazývať pracovníkov RTVS, nech už je k nim človek akokoľvek kritický, ‚mediálnym hnojom‘, je v slušnej spoločnosti neprípustné,“ uviedol poslanec KDH a člen kultúrneho výboru Jozef Hajko Kresťanskí demokrati považujú za potrebné vytvoriť priestor na diskusiu o názorovej vyváženosti vysielania verejnoprávneho telerozhlasu i spôsoboch, ako ju dosiahnuť.„Nič nie je ideálne, najmä v spoločnosti, ktorá je názorovo tak extrémne polarizovaná," konštatoval Hajko.Zdôraznil však, že novinári v žiadnom prípade nesmú byť živým terčom politikov, ktorých nenávistné konanie by sa mohlo stať vzorom pre ich voličov.„Obzvlášť to platí v prípade, ak takéto nenávistné útoky zaznievajú zo strany podpredsedu parlamentu,“ uzavrel Hajko.Ľuboš Blaha na sociálnej sieti Telegram zverejnil príspevok, v ktorom ostro kritizoval verejnoprávnu RTVS. Pýtal sa pri tom, kam sa podela verejnoprávnosť.„Načo štát platí takýto mediálny hnoj?" kládol v príspevku otázku. Zdôraznil tiež, že nechcú nič iné, len objektívnosť a nezaujatosť.Voči Blahovym vyjadreniam sa vymedzil aj šéf verejnoprávnej RTVS Ľuboš Machaj . Odmietol spochybňovanie nestrannosti moderátorov a redaktorov, a tiež vyhlásenia o spolitizovaní spravodajstva a publicistiky RTVS.„RTVS dlhodobo čelí útokom, ktorých cieľom je spochybniť objektivitu a verejnoprávnosť inštitúcie a pripraviť tak pôdu pre výmenu manažmentu a zmenu zákona o RTVS," vyjadril sa Machaj.Dodal, že práve takéto vyjadrenia podnecujú časť verejnosti k nenávistným prejavom voči konkrétnym moderátorom či redaktorom.„V prípade pochybností o porušení zákona odporúčam dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií," uviedol.