Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
|
10. februára 2026
Kresťanskí demokrati predstavili balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií – VIDEO
Tagy: Digitálna závislosť Duševné zdravie exminister školstva Instagram Kyberšikana Prieskum Sociálne siete TikTok
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií. Ako kresťanskí demokrati informovali, ...
10.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií. Ako kresťanskí demokrati informovali, požadujú zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup na sociálne siete a zavedenie skríningu digitálnej závislosti v rámci pediatrických preventívnych prehliadok.
Deti na Slovensku podľa KDH čelia bezprecedentnej kríze duševného zdravia. Poslanec parlamentu a expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura upozornil na alarmujúce dáta. Poukázal na prepojenie nadmerného používania obrazoviek s nárastom agresivity, depresií, úzkostí a porúch pozornosti.
„Nadužívanie digitálnych technológií deťmi a mladistvými funguje ako novodobá droga. Nemôžeme sa na to len nečinne prizerať. Navrhujeme zaviesť cielenú edukáciu rodičov už pri preventívnej prehliadke, najneskôr v 3. roku života dieťaťa,“ uviedol. Doplnil, že navrhujú aj zavedenie skríningu rizikového správania v 11. roku dieťaťa prostredníctvom dotazníkov v pediatrickej ambulancii. „Musíme včas zachytiť tú skupinu mladistvých, ktorí sú nadužívaním digitálnych technológií najviac ohrození a ponúknuť im a ich rodičom odbornú pomoc,” dodal Stachura.
Kresťanskí demokrati tiež poukazujú, že aj dáta od mladých ľudí ukazujú potrebu včasného záchytu problémov. Výsledky pilotného prieskumu na vzorke 300 stredoškolákov, ktorý slúžil ako prototyp navrhovaného skríningu, odprezentoval študent Marcel Kerhat. Výsledky sú podľa jeho slov alarmujúce.
Až 75 percent respondentov splnilo kritériá, ktoré naznačujú riziko digitálnej závislosti spojené s úzkosťou, nervozitou či zanedbávaním povinností. „To nie sú len štatistiky, sú to moji spolužiaci a niektorí z nich potrebujú pomoc. Systémový skríning je prvým krokom k riešeniu,“ zdôraznil Kerhat.
Poslanec, člen predsedníctva KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký predstavil návrh na legislatívne ukotvenie vekovej hranice pre sociálne siete. Ako uviedol, do 16 rokov by dieťa nemalo byť „terčom algoritmov sociálnych sietí“. Podľa Horeckého deti potrebujú žiť a rozvíjať elementárnu ľudskosť, reálne priateľstvá a fungovať s ľuďmi okolo seba.
Rovnako sa podľa neho potrebujú vzdelávať, hrať sa, mať dostatok pohybu a spánku, či mať priestor na zmysluplnú aktivitu a vzdelávanie aj v digitálnom prostredí. Zdôraznil ale, že sa nepotrebujú porovnávať s falošnou realitou na Instagrame či TikToku a podliehať vplyvu sociálnych sietí, ktoré sú najčastejším kanálom kyberšikany a ďalších patologických sociálnych javov. Preto požadujú zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup detí na sociálne siete.
„V oblasti zdravotníctva KDH taktiež navrhuje zmenu v preplácaní odbornej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti poisťovňami. Vyššie platby za vyšetrenie a tri probačné sedenia u akútnych pacientov, a rovnako namiesto preplácania paušálneho počtu 25 sedení navrhuje systém schvaľovania počtu výkonov podľa individuálnej potreby. Zabezpečí sa tak kontrola účelnosti terapie a uvoľnia kapacity pre narastajúci počet akútnych pacientov,“ uzavrel politický subjekt.
