Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gabriela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Kresťanskí demokrati predstavili balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií – VIDEO


Tagy: Digitálna závislosť Duševné zdravie exminister školstva Instagram Kyberšikana Prieskum Sociálne siete TikTok

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií. Ako kresťanskí demokrati informovali, ...



Zdieľať
kdh snem 9 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií. Ako kresťanskí demokrati informovali, požadujú zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup na sociálne siete a zavedenie skríningu digitálnej závislosti v rámci pediatrických preventívnych prehliadok.

Duševné zdravie


Deti na Slovensku podľa KDH čelia bezprecedentnej kríze duševného zdravia. Poslanec parlamentu a expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura upozornil na alarmujúce dáta. Poukázal na prepojenie nadmerného používania obrazoviek s nárastom agresivity, depresií, úzkostí a porúch pozornosti.

„Nadužívanie digitálnych technológií deťmi a mladistvými funguje ako novodobá droga. Nemôžeme sa na to len nečinne prizerať. Navrhujeme zaviesť cielenú edukáciu rodičov už pri preventívnej prehliadke, najneskôr v 3. roku života dieťaťa,“ uviedol. Doplnil, že navrhujú aj zavedenie skríningu rizikového správania v 11. roku dieťaťa prostredníctvom dotazníkov v pediatrickej ambulancii. „Musíme včas zachytiť tú skupinu mladistvých, ktorí sú nadužívaním digitálnych technológií najviac ohrození a ponúknuť im a ich rodičom odbornú pomoc,” dodal Stachura.

Digitálna závislosť


Kresťanskí demokrati tiež poukazujú, že aj dáta od mladých ľudí ukazujú potrebu včasného záchytu problémov. Výsledky pilotného prieskumu na vzorke 300 stredoškolákov, ktorý slúžil ako prototyp navrhovaného skríningu, odprezentoval študent Marcel Kerhat. Výsledky sú podľa jeho slov alarmujúce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


75 percent respondentov splnilo kritériá, ktoré naznačujú riziko digitálnej závislosti spojené s úzkosťou, nervozitou či zanedbávaním povinností. „To nie sú len štatistiky, sú to moji spolužiaci a niektorí z nich potrebujú pomoc. Systémový skríning je prvým krokom k riešeniu,“ zdôraznil Kerhat.

Poslanec, člen predsedníctva KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký predstavil návrh na legislatívne ukotvenie vekovej hranice pre sociálne siete. Ako uviedol, do 16 rokov by dieťa nemalo byť „terčom algoritmov sociálnych sietí“. Podľa Horeckého deti potrebujú žiť a rozvíjať elementárnu ľudskosť, reálne priateľstvá a fungovať s ľuďmi okolo seba.

Falošná realita


Rovnako sa podľa neho potrebujú vzdelávať, hrať sa, mať dostatok pohybu a spánku, či mať priestor na zmysluplnú aktivitu a vzdelávanie aj v digitálnom prostredí. Zdôraznil ale, že sa nepotrebujú porovnávať s falošnou realitou na Instagrame či TikToku a podliehať vplyvu sociálnych sietí, ktoré sú najčastejším kanálom kyberšikany a ďalších patologických sociálnych javov. Preto požadujú zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup detí na sociálne siete.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„V oblasti zdravotníctva KDH taktiež navrhuje zmenu v preplácaní odbornej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti poisťovňami. Vyššie platby za vyšetrenie a tri probačné sedenia u akútnych pacientov, a rovnako namiesto preplácania paušálneho počtu 25 sedení navrhuje systém schvaľovania počtu výkonov podľa individuálnej potreby. Zabezpečí sa tak kontrola účelnosti terapie a uvoľnia kapacity pre narastajúci počet akútnych pacientov,“ uzavrel politický subjekt.


Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati predstavili balík opatrení na efektívnu ochranu detí pred nedatívnymi dopadmi digitálnych technológií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálna závislosť Duševné zdravie exminister školstva Instagram Kyberšikana Prieskum Sociálne siete TikTok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako si vybrať topánky k obleku? Spoznajte 3 nadčasové pravidlá!
<< predchádzajúci článok
Zomrel jeden z posledných svedkov holokaustu Otto Šimko, dožil sa 101 rokov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 