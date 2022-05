Kresťanskí demokrati vyhrali podľa exit pollov voľby v Severnom Porýní-Vestfálsku, predbehli Scholzovu stranu

15.5.2022 (Webnoviny.sk) - Voľby v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko podľa volebných prieskumov sú úderom pre Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza . Podpora pre Kresťanskodemokratickú úniu Nemecka (CDU) totiž mierne stúpla a hlas jej podľa exit pollov odovzdalo 35 percent voličov.Vysielacia spoločnosť WDR informovala, že SPD podľa odhadov získala 27,5 percenta hlasov, Zelení si prilepšili na 18,5 percenta a Slobodná demokratická strana (FDP) klesla na 5 percent hlasov.Kresťanskí demokrati v Severnom Porýní-Vestfálsku vládnu spolu so slobodnými demokratmi od roku 2017. Ak sa volebné prieskumy potvrdia, úradujúci premiér Severného Porýnia-Vestfálska Hendrik Wüst by musel vytvoriť koalíciu so sociálnymi demokratmi alebo Zelenými. Reálna by bola aj koalícia sociálnych demokratov, Zelených a slobodných demokratov.