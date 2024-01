Kresťanskí demokrati vyzývajú Šimkovičovú, aby prestala polarizovať spoločnosť mediálnymi výstupmi

Sám má výhrady

Záleží na kvalite umeleckej tvorby

Pamiatky alebo LGBTI+ projekty

18.1.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie KDH ) vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ), aby prestala polarizovať spoločnosť svojimi mediálnymi výstupmi. Ako uviedol poslanec parlamentu za KDH a člen výboru pre kultúru a médiá Jozef Hajko , so znepokojením vnímajú, ako šéfka rezortu kultúry prezentuje vlastné zámery na oficiálnej facebookovej stránke ministerstva.„Minister má slúžiť svojmu poslaniu, a to sa vzťahuje na celú oblasť umeleckej činnosti, ktorá spadá pod gesciu ministerstva kultúry. Posledné vyjadrenia vo forme nahratého videa a ankety síce prezentuje ako návrhy na systémové riešenia a zmeny, ktoré financovanie umeleckej činnosti iste potrebuje, ale pripomínajú skôr vyrovnávanie si účtov s istou skupinou umeleckých tvorcov,“ uviedol Hajko a poznamenal, že daný spôsob komunikácie pripomína skôr výstupy v súkromnej internetovej televízii, kde Šimkovičová dosiaľ pôsobila.„V role ministerky by sa mala snažiť o vytvorenie prostredia, kde by sa problémy v oblasti kultúry a umenia prezentovali a riešili na odbornej báze,“ vraví poslanec.Hajko ale poznamenal, že i on sám má výhrady k fungovaniu umeleckých fondov a spôsobu, akým sa prerozdeľujú verejné zdroje.„Doterajšiu prax vnímam ako účelovú a diskriminačnú voči inej skupine tvorcov či vydavateľov. Svedčí o tom aj jedno zo zdôvodnení rozhodnutia riaditeľa fondu, ktorý nepridelenie finančných prostriedkov zdôvodňuje „nerešpektovaním odporúčaní odbornej komisie z minulého roka venovať pozornosť reflexii aktuálnej kultúry a umenia“, čím podľa mňa dochádza de facto k obsahovému cenzurovaniu zámerov žiadateľa, v tomto prípade vydavateľa „konzervatívneho“ obsahu,“ myslí si Hajko.Dodal, že podľa neho periodiká aj tvorcovia, ktorí sa hlásia „k progresívnym umeleckým prúdom či propagovaniu podujatí zameraných na LGBTQI+ komunitu“ bývali podporované pravidelne a v značnej výške.„Riešením však nemôže byť obrátenie rozhodovania o 180 stupňov, a začať diskriminovať tie skupiny, ktoré boli doteraz uprednostňované. Jeden extrém by tak nahradil druhý, čo nie je v poriadku,“ zdôrazňuje poslanec.Hajko tiež odmietol akúkoľvek diskrimináciu, a to i pozitívnu, a zároveň odmieta prerozdeľovanie verejných zdrojov v oblasti umenia na základe príslušnosti napríklad k etnickej či sexuálnej, alebo inej komunite.„Spravodlivým kľúčom by sa mala stať kvalita umeleckej tvorby a prínos pre spoločnosť bez ohľadu na to, kto je jej tvorcom. Preto som pripravený spolupodieľať sa na vytvorení pravidiel fungovania umeleckých fondov, ako aj systému prerozdeľovania verejných zdrojov žiadateľom o podporu tak, aby rozvíjali slobodu tvorby prístupnú za spravodlivých podmienok pre každého umelca na základe kvality jeho tvorby,“ vyhlásil poslanec.Za ďalší dôležitý krok označil i vytvorenie nástroja na alternatívne spôsoby podpory umenia. Myslí si, že pomôcť by mohol napríklad sponzorský zákon alebo iné motivačné nástroje pre podnikateľský a darcovský sektor tak, aby umenie nebolo odkázané len na podporu zo strany štátu, ale aby mohlo byť podporované súkromným sektorom či regiónmi, kde vzniká. Ministerstvo kultúry SR sa verejnosti na sociálnych sieťach pýtalo, či podporiť obnovu pamiatok alebo LGBTI+ projekty. Využitie verejných financií si podľa rezortu zasluhuje vecnú a konštruktívnu diskusiu. Projekty, ktoré požadujú podporu od štátu, by podľa ministerstva mali mať jasnú víziu, aký je ich účel a prínos pre spoločnosť, a čo chcú dať slovenskému obyvateľstvu.„Stopka pre projekty LGBTI+ komunity vybičovala emócie a spustila vlnu negatívnych reakcií. Demokracia je charakteristická rovnosťou šancí, preto chceme dať priestor verejnosti vyjadriť svoj názor na prerozdelenie financií z rezortu kultúry. Je všeobecne známe, že peniaze pre kultúru sú dlhodobo poddimenzované, a preto je potrebné citlivo zvážiť, aké projekty rezort podporí,“ napísalo MK SR na sociálnej sieti (ministerka kultúry pred niekoľkými dňami naznačila, že MK SR už nebude poskytovať prostriedky „na produkciu Pride-ov, školenia mládeže a aktivistov v LGBTI témach po školách a baroch" - pozn. SITA).