Kresťanskí socialisti a Slobodní voliči súhlasili s koaličnou dohodou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 4. novembra (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko bude mať čierno-oranžovú koaličnú vládu. Presne tri týždne po krajinských voľbách súhlasili v nedeľu s podpísaním koaličnej dohody predsedníctva, ako aj vedenia poslaneckých klubov oboch zúčastnených strán - víťaznej Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Slobodných voličov (Freie Wähler). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov rokovaní týchto grémií.CSU na základe dohody odstúpi Slobodným voličom tri ministerstvá - kultúry, životného prostredia a hospodárstva. Zároveň bude riadiť aj nový rezort pre digitalizáciu.Na posledných detailoch koaličnej zmluvy, ktorá by mala byť podpísaná v pondelok, sa obe strany dohodli v piatok večer. Už v utorok by mali poslanci krajinského parlamentu opätovne zvoliť Markusa Södera (CSU) za predsedu vlády. Nový kabinet zloží prísahu 12. novembra.V preambule koaličnej dohody sa nová koalícia označuje prívlastkami rodinná a vlastenecká. Zdôrazňuje, že Bavorsko by malo byť "udržateľnejšie, modernejšie a ekologickejšie".V mnohých oblastiach však koaličná dohoda podľa agentúry DPA potvrdzuje doterajšiu politiku CSU, ktorá - až na jednu výnimku (1954–1957) - je pri moci v Bavorsku od prvých volieb v roku 1946. Kabinet napríklad mienipokračovať v znižovaní dlhu, zostáva aj bavorská pohraničná polícia a kontroverzný zákon o kompetenciách krajinskej polície.Mená budúcich ministrov novej bavorskej vlády zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené. Vo voľbách do 180-členného bavorského krajinského snemu zo 14. októbra získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o 10,5 percentuálneho bodu menej ako v roku 2013. Strana tak bola opäť odkázaná na koaličného partnera.Druhou najsilnejšou stranou sa stali zelení, ktorí získali 17,6 percenta hlasov, čím si oproti predchádzajúcim voľbám polepšili o deväť percent.CSU však po sondážnych rozhovoroch dala prednosť koaličnej spolupráci so Slobodnými voličmi, ktorí skončili so ziskom 11,6 percenta hlasov tretí.Štvrtú priečku obsadila protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa so ziskom 10,2 percenta hlasov sa do krajinského snemu dostala na prvý pokus.Veľký pokles voličskej podpory zaznamenala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorej volebný výsledok bolo oproti predchádzajúcemu hlasovaniu nižší o takmer 11 percent - jej zástupcov si želalo vidieť v bavorskom krajinskom sneme len 9,7 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 72,4 percenta, najviac od roku 1982.