Kretschmann zo strany Zelených odmietol zákaz vnútroštátnych letov

Berlín 7. augusta (TASR) - Premiér spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann zo strany Zelených odmietol možnosť zákazu vnútroštátnych letov v rámci Nemecka. Podľa neho by takýto krok nevyriešil problémy súvisiace s klimatickou zmenou, informoval v stredu týždenník Der Spiegel.Kretschmann v rozhovore pre agentúru DPA zdôraznil, že politici by ľuďom nemali nariaďovať, akým spôsobom majú cestovať, čo smú jesť a podobne. O tom, ako budú žiť, by podľa neho mali rozhodovať samotní ľudia.vyhlásil.V uplynulých týždňoch sa v Nemecku viedla diskusia o škodlivých vplyvov leteckej dopravy, pripomína webový portál týždenníka Der Spiegel.Strana Zelených pred časom v Spolkovom sneme vyslovila požiadavku zrušiť všetky finančné dotácie pre leteckú dopravu. V júlovom rozhovore pre Der Spiegel sa za zrušenie vnútroštátnych letov do roku 2035 zasadzoval aj predseda Zelených Robert Habeck. Toto opatrenie je podľa nehoZa týmto účelom by bolo podľa Habecka potrebné zatraktívniť železničnú dopravu a zvýhodniť cestovanie vlakom, aby ich ľudia začali uprednostňovať pred lietadlami.Kretschmann v tejto súvislosti navrhol, aby lietadlá tankovali syntetické palivo, ktoré nie je škodlivé pre životné prostredie. Mala by sa podľa neho takisto zaviesť daň na letecký petrolej a podporiť rozvoj alternatívnych možností cestovania, akými sú napríklad rýchlodráhy.