Kriak priznal sledovanie špeciálneho prokurátora Lipšica, monitoroval jeho pohyb z domu do práce

Členovia tímu boli sami sledovaní

Zameriavali sa na osem novinárov

Kuciak je domácky typ

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý príslušník finančnej správy Miroslav Kriak , ktorý bol súčasťou tímu zorganizovaného za účelom sledovania novinárov a iných osôb, potvrdil, že sa podieľal aj na sledovaní bývalého advokáta a súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Ako uviedol vo svojej štvrtkovej výpovedi na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, sledovanie Lipšica, ktorý je v pozícii poškodeného v rámci údajnej prípravy jeho vraždy, zahŕňalo v podstate len monitorovanie jeho ciest z domu do práce a späť.„Pánovi Lipšicovi sme sa venovali," povedal svedok. Zároveň potvrdil autenticitu fotografií, ktoré na súde slúžia ako dôkaz. „Sú to naše fotky," povedal.To, že sa on a dvaja jeho kolegovia venovali sledovaniu novinárov vrátane neskôr zavraždeného Jána Kuciaka potvrdil Kriak na súde už v roku 2020. Vo štvrtok zároveň povedal, že pri sledovaní osôb si členovia tímu všimli, že oni sami sú sledovaní. To mal podľa neho zariadiť bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó Podľa výpovede z januára 2020 Kriak na základe toho, že objednávku na sledovanie novinárov dostal od bývalého vedúceho predstaviteľa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra Tótha , nadobudol presvedčenie, že pracuje v prospech štátu. So zadaním na sledovaciu činnosť ho Tóth oslovil na prelome rokov 2016/2017.Účelom sledovania mal byť podľa Kriaka boj proti distribútorom drog, únikom informácií zo štátnych orgánov a spravodajská ochrana. Za účelom vytvorenia tímu oslovil Kriak podľa vlastných slov ďalšie dve osoby. V rámci sledovania sa skupina podľa Kriaka zamerala na osem novinárov a tiež na niektoré osoby z prostredia mimo médií. Monitorovali tiež bar Next Apache v Bratislave, ktorý podľa Kriaka navštevovali verejne činné osoby.Pokiaľ ide o samotného Kuciaka, jeho osobou sa tím zaoberal od začiatku októbra 2017. Od Tótha o ňom dostali základné informácie ako adresu bydliska a ukázal im tiež jeho podobizeň. Kriak však podľa vlastných slov zakrátko zistil, že Kuciak je „domácky typ“, ktorý s drogami nemá nič spoločné a voľný čas trávi prevažne úpravami domu vo Veľkej Mači.Toto konštatovanie oznámil aj Tóthovi. „Tóth povedal, že to nemôžeme takto skončiť, aby sme vykázali nejakú činnosť,“ uviedol Kriak na súde v roku 2020 a dodal, že v sledovaní pokračovali ešte niekoľko dní. Následne však sledovanie podľa neho ukončili.„Pre nás sa táto záležitosť skončila v októbri (2017) a záujem ako taký zanikol,“ doplnil Kriak. Výstupy zo sledovania vrátane fotografií podľa vlastných slov odovzdával výlučne Petrovi Tóthovi.Pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka spojenej s prípadom prípravy vrážd Maroša Žilinku Petra Šufliarskeho bude pokračovať 11. júla.