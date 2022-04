Kriminalisti klepli po prstoch pašerákom s cigaretami, počas akcie Kuriér zadržali 42 ľudí

Cigarety bez kolkov

Čierny trh s tabakom

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v rámci akcie Kuriér odhalil daňové úniky vo výške 3,3 milióna eur z nelegálneho predaja cigariet. Kriminalisti zadržali v Nitrianskom kraji 42 osôb, z toho osem bolo obvinených a päť z nich je väzobne stíhaných.Páchatelia sú podozriví zo spáchania zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody od 3 do 8 rokov. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská v tlačovej správe.„Ozbrojení príslušníci KÚFS so súhlasom krajského prokurátora vykonali vo februári tohto roka v Nových Zámkoch a v obci Topoľníky (okres Dunajská Streda) dve rozsiahle prehliadky, počas ktorých sa im podarilo odhaliť ďalší nelegálny biznis s cigaretami. Počas prehliadky prvej priemyselnej haly zaistili kartónové škatule s obsahom hnedožltej hmoty so zápachom po tabaku v celkovom množstve 16,8 tony a vyše 4,4 milióna kusov cigariet rôznych značiek. Okrem toho zaistili aj kompletné technologické zariadenie na spracovanie tabaku a výrobu cigariet, rušičku signálu, či nepodarky z výroby cigariet," informuje Rybanská.Pri obhliadke druhej priemyselnej haly v obci Topoľníky kriminalisti zaistili kamión so 495-tisíc kusmi cigariet bez označenia platnou kontrolnou známkou. Vyšetrovanie ukázalo, že ani jeden zo skladov nebol registrovaný podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.