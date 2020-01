Kriminalita bielych golierov poškodila Mexiko viac ako drogové kartely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počet vrážd v Mexiku počas uplynulého roka znova vzrástol, no ročná miera nárastu takýchto prípadov sa spomalila. Vyplýva to z údajov vlády. V Mexiku minulý rok zaznamenali 35 588 vrážd, čo je o 933 viac ako v roku 2018.Miera ročného nárastu počtu vrážd bola len 2,7-percentná, čo je výrazne menej oproti predošlým štyrom rokom. Predvlani to bolo 27 percent, v roku 2017 až 28 percent a v rokoch 2016 a 2015 to bolo 17 percent.Nie je známe, koľko percent z vlaňajších prípadov sú vraždy súvisiace s drogovými kartelmi, ale skutočnosť, že tieto gangy rozšírili svoju činnosť aj na vydieranie a únosy, z nich robí hlavný zdroj násilia v Mexiku, pripomína agentúra AP.Prezident Andrés Manuel López Obrador uviedol, že zločin a násilie sú najnáročnejšie problémy, ktorým čelí. Hlavným problémom krajiny je však podľa neho korupcia.López Obrador v utorok vyhlásil, že kriminalita bielych golierov Mexiko poškodila viac ako drogové kartely, ktoré sú zodpovedné za množstvo vrážd. "Zločinom bielych golierov prikladáme takmer rovnakú váhu ako drogovým kartelom," povedal prezident.