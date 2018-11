Krišková: Správny súd sa zaoberá aj žalobami voči územnému rozhodnutiu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Žalobami voči vydanému územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu či podaniami osôb, ktoré sa cítia byť účastníkmi konania, sa zaoberal správny senát Krajského súdu v Bratislave. Pre TASR to uviedla predsedníčka senátu Andrea Krišková v stredu počas Realitného fóra – Jeseň 2018.Súčasťou konferencie bol aj odborný panel o realitnom práve a daniach, počas ktorého sudkyňa predstavila činnosť správneho súdu a debatovala s prítomnými predstaviteľmi právnických kancelárií o stavebnej problematike.Ľudia napádajú aj obsah záväzných stanovísk a argumentujú stavom na mieste, kde sa má stavba umiestniť, dodala Krišková. Kvalita správnych žalôb je podľa nej pomerne vysoká, pretože účastník musí byť zastúpený advokátom najmä v stavebných veciach. Účastníci by sa mali kvalifikovane domáhať svojich práv už v stavebnom konaní.povedala.V súvislosti so stavebnými úradmi dodala, že ich odbornosť výrazne stúpa v porovnaní s minulosťou.konštatovala s tým, že sa vyvíja prax súdov aj stavebných úradov.Témou odborného panelu boli aj vydávanie záväzných rozhodnutí, účastníctvo v konaní, postup pred správnym súdom v žalobách z oblasti stavebného konania a rovnako aj súčasná prax a novinky v daňovej oblasti v roku 2019, ktoré súvisia s právnickými osobami či prenájmom nehnuteľností.