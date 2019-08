Kristína Kučová postúpila do 3. kola kvalifikácie US Open

Ženy - kvalifikácia - 2. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Bibiane Schoofsová (Hol.) 6:7 (1), 6:2, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová postúpila do 3. kola kvalifikácie na grandslamovom US Open. V stredu si poradila s Holanďankou Bibiane Schoofsová 6:7 (1), 6:2, 6:3. O účasť v hlavnom turnaji si zahrá proti 27. nasadenej Tereze Martincovej z Česka.