Kristína predstavuje nový singel a klip Tancuj

Speváčka Kristína prichádza s novým singlom Tancuj, hudbu zložila samotná speváčka, text napísala Zuzana Štelbaská. K skladbe nakrútila aj videoklip, ktorého réžie sa ujali Michal Holečko a Kun Sándor.



"Každá z nás tancuje svojím vlastným životom a rytmom. Myslím si, že ženy a tanec sú silne prepojené, že tanec je jedným z tých najprirodzenejších spôsobov, ako sa vieme niekedy vyliečiť samy a zbaviť sa toho, čo nás niekedy zaťažuje. Aby sme mohli znovu žiariť tak, ako to vie každá z nás. V texte od Zuzky Štelbaskej som sa našla a cítila samú seba. Tanec, rovnako ako spev, milujem od detstva a je pre mňa ako druh relaxácie, zábavy a prepojenia sa so sebou. Verím, že tento videoklip sa pretancuje od ženy k žene, aj preto, že táto skladba bola vytvorená ženami," hovorí Kristína.

"Pred pár rokmi chodievala Kika pravidelne tancovať do svojho obľúbeného štúdia a vždy odtiaľ na sociálne siete pridávala nadšené fotky s opismi, akú radosť jej tanec robí, ako sa tam vie odreagovať, utriediť si myšlienky. Keďže aj ja presne viem, ako veľmi človeku dokáže pohyb pomôcť odfiltrovať všetky ťažké nánosy na duši, po jednom takomto príspevku som napísala text Tancuj. Pôvodný text bol explicitnejší v tom, z čoho všetkého sa môže žena vytancovať, no Kika to s jej slnečnou povahou učesala tak, aby z piesne žiarila hlavne nádej, že sa veci zmenia k lepšiemu. A to asi pozná každá žena - páni odpustia - ale pieseň je určená najmä nám. Vo vzťahu nám od nich dobre padne, aby nám v čase, keď vidia, že sme si zase raz na plecia naložili celučký svet, ukázali svoju podporu a dopriali priestor. My už vieme, čo s ním," dodáva textárka.