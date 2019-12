Kristína Tormová: „Toto je pre všetky skoromamy!“

A tak si povedala, že bude pokračovať. Pôvodne chcela tretiu knihu nazvať Som tehotná, aby zapadla do megaúspešnej série.

Napokon jej však dala názov Budem mama .

„Matky majú jednu bytostne úžasnú výhodu. Matky sa musia spamätať. Vždy a za každých okolností. Zhlboka sa nadýchnuť a upokojiť sa. Kvôli deťom. Prežiť.“

A v podobnom duchu ako prvé dve pokračuje aj Budem mama. Týždeň po týždni o tehotenstve, problémoch, starostiach, ale aj radostiach a tešení sa. Tak ako to vie len Kristína – s humorom, nadhľadom, sarkasticky, no vždy trefne a na rovinu.

„Toto je knižka napísaná počas spomínaného nekomfortne zázračného obdobia, ktoré odštartovala láska Skororodičov. Je určená pre všetky Skoromamy, ktoré obľubujú debaty na rovinu, humor a seba. Toto je knižka, ktorá sa dá napriek nevoľnostiam nazvať krásnou literatúrou a ktorá sa rodila súčasne s naším človiečikom. Dúfam, že si ju obľúbite tak ako ja svojho človiečika,“ odkazuje Kristína Tormová.

Budem mama je miestami uletené rozprávanie o tehotenstve, ktoré si budete vychutnávať a uškŕňať sa...niekedy aj rehotať na celé kolo. Kristína priznáva, že jej tehotenstvo už chýbalo...teda ako sa to vezme. Každopádne sa už cítila na záchode opustene. Jej „veľké“ dcéry Ela a Matilda už prestali za ňou chodiť a ona sa tam strašne nudila. Navyše sa začali hrať samé, niekedy ju už nepotrebovali a poznáte ženy: hneď začnú vymýšľať.

No a Kristína si vymyslela tehotenstvo. Teda nie vymyslela, že by zavádzala, klamala o ňom, ale že otehotnie. A tak sa aj stalo. Otehotnela a okrem Alanka sa zrodila aj táto zábavná knižka.

Knihu opäť ilustroval jej otec Boris Farkaš, ale tentoraz výrazne prispeli aj Ela a Matilda. Niekedy ani neviete odlíšiť, ktorá ilustrácia je od koho, verte nám J

Mám pred sebou tehotenský test. Čaká na cikanicu, no nech si ešte pekne počká. Lebo kým budem môcť napísať Som tehotná alebo Zase som mama, musím si pripomenúť výhody mamovania. Áno, som z toho popravde trochu potentočkovaná. Nebudem vám klamať. Teda budem. V celej knihe, ale teraz ešte nie.

Ak neberieme do úvahy výhody ako materský príspevok od štátu, príšernú rezavú bolesť po cisaráku… to, že vám švacnú na brucho mech s pieskom, či to, že vám idú vybuchnúť didky a že zistíte, že ten nenápadný kúsok vášho tela, ktorému sa hovorí bradavka, môže bolieť ako fras… Samozrejme, ani nehovorím o šmakocinkách ako nespavosť, rev dieťaťa, refluxy, koliky… Ale to sme už po pôrode, takže nepredbiehajme! Zoberme si radšej do úvahy tehotenské grcanie, cikanie, nemožnosť vykakať sa, napínanie z partnera, bolesť v prsiach, až máte pocit, že z nich porodíte jednovaječné mliečne žľazy, napínavé objatia, smrady všade naokolo, hormonálne výkyvy od dojatého anjelika až po preafektovanú vraždiacu chuderu, strach z každého vyšetrenia, prichádzajúci strach z pôrodu, otázky „čo ak?“ a podobne. Sladkou čerešničkou na torte tehotenstva je, samozrejme, cukrovkový test.

