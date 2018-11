Krištof sa udomácnil vo Fínsku: Nemám prečo odchádzať

Na archívnej snímke Michal Krištof. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Krefeld 9. novembra (TASR) - V uplynulej sezóne bol pravidelnou súčasťou reprezentácie, predstavil sa na zimnej olympiáde v Pjongčangu a bol druhý najproduktívnejší Slovák na MS v Dánsku. Aj tieto výkony, rovnako ako tie v drese Nitry, pomohli Michalovi Krištofovi ku kontraktu v Kärpäte Oulu. Život i hokej vo Fínsku mu vyhovuje a v "krajine tisícich jazier" by rád zostal aj v budúcnosti.Dvadsaťpäťročný útočník nešiel do neznámeho prostredia, v severskej krajiny pôsobil ako mladík od roku 2011 až do sezóny 2015/16. Po dvojročnej pauze na Slovensku sa tam vrátil. Vyhliadol si ho úradujúci majster Kärpät Oulu, v ktorom ho vedie Mikko Manner, tréner z juniorských čias. O to ľahšie sa mu v novom pôsobisku zvykalo.povedal pre TASR.V úvode sezóny sa mu v lige príliš bodovo nedarilo, no vynahradil si to v Lige majstrov. Kärpät sa prebojoval do osemfinále a Krištof nazbieral v siedmich stretnutiach deväť bodov (3+6). Rozbehol sa aj v najvyššej súťaži, v 20 dueloch nazbieral už desať bodov (3+7). Ešte viac ho teší, že Oulu figuruje na čele tabuľky so sedembodovým náskokom na Turku.uviedol. S klubom má dvojročný kontrakt a rád by zostal aj dlhšie.Oulu má približne 200.000 obyvateľov, no charakterom sa vôbec nepodobá na veľké mesto.povedal.Počas sezóny sa veľa nacestuje, no stihne si aj oddýchnuť a najväčšie mesto na severe Fínska mu na to poskytne aj dostatok možností.priblížil.Výhoda Fínska pre cudzincov je, že veľké percento obyvateľov ovláda anglický jazyk. Zahraničným hráčom to uľahčuje komunikáciu. Na Krištofa sa však už čo to nalepilo aj z fínčiny.Po úspešnej vlaňajšej reprezentačnej sezóne neváhal nad pozvánkou ani teraz.dodal Krištof.