Kristoff aj Viviani myslia na triumf v pretekoch Okolo Slovenska, Baška sa konkurencie nebojí

17.9.2019 (Webnoviny.sk) - Radničné námestie v Bardejove privítalo v utorok večer účastníkov 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.V rámci slávnostného predstavovania 22 tímov sa na pódiu ukázali aj najväčšie hviezdy podujatia vrátanie Taliana Eliu Vivianiho, Nóra Alexandra Kristoffa, Francúza Arnauda Démara alebo Nemca Emanuela Buchmanna.Spomedzi Slovákov pútali najväčšiu pozornosť Erik Baška s Jurajom Saganom, ktorí jazdia vo farbách nemeckého tímu Bora-Hansgrohe."Je to pre mňa prvá návšteva týchto pretekov. Teším sa na podujatie a verím, že lepšie spoznám túto krajinu, kde som ešte predtým nebol. Myslím si, že každá z etáp sa môže skončiť hromadným špurtom, ale všetko bude závisieť od toho, ako sa budú preteky vyvíjať. Z pohľadu celkového poradia bude určite podstatná druhá etapa a takisto časovka počas úvodného dňa," zhodnotil jazdec tímu UAE Emirates Kristoff, ktorý zamieril na Slovensku v rámci prípravy na MS v Yorkshire.Naopak, jeden z jeho hlavných konkurentov, Viviani z Deceunincku Quick-Step, sa po triumfe na európskom šampionáte rozhodol neštartovať vo Veľkej Británii a uprednostní prípravu na dráhové podujatia."Sú to pravdepodobne moje posledné preteky na ceste v aktuálnej sezóne, preto sa na nich stopercentne koncentrujem. Pozeral som si profil trate a je to také hore-dole. Náročný bude už prvý deň, keď budeme musieť absolvovať pár okruhov v okolí mesta a následne aj popoludňajšiu časovku. Tá môže byť rozhodujúca v boji o celkové prvenstvo. Je síce krátka, ale šprintér v nej môže stratiť aj 20 sekúnd oproti špecialistom," povedal 30-ročný Talian.Trochu v tieni osobností svetovej cyklistiky zostávajú slovenskí zástupcovia. V štartovej listine ich je až sedemnásť a budú sa chcieť presadiť v nabitej konkurencii. V drese slovenského šampióna sa predstaví Juraj Sagan, najväčšiu šancu na úspech má šprintérsky špecialista Erik Baška."Veľmi sa teším na preteky. Vždy som chcel špurtovať na Okolo Slovenska a doteraz som nedostal tú šancu vo World Tour tíme. Dúfam, že budem mať dobré nohy aj kúsok šťastia. Dojazdy budú náročné, veľmi technické a treba mať dobrú pozíciu. Nemám problémy s kratšími stúpaniami. Konkurencia je veľká, ale nebojím sa toho. Špurtoval som s nimi, takže to nie je nič nové," uviedol Baška.Úvodný deň pretekov strávia cyklisti v Bardejove a jeho priľahlom okolí. Prvá etapa bude rozdelená do dvoch častí. Najskôr sa od 9.00 h uskutoční poletapa so štartom aj cieľom v Bardejove, ktorá bude merať 138,2 km. V meste na severovýchode Slovenska sa následne uskutoční aj individuálna časovka s dĺžkou 6,8 km, ktorej štart je naplánovaný na 15.30 h.