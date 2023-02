Kristoffersen sa stal majstrom sveta v slalome, striebro ide do Grécka

Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa stal novým majstrom sveta v slalome. V záverečnej súťaži šampionátu vo francúzskom Courchevel/Méribel figuroval po 1. kole až na 16. mieste, ale najlepšou druhou jazdou si došiel po zlato. Triumfoval s náskokom dvoch desatín pred AJ Ginnisom, ktorý sa postaral o historicky prvú medailu pre Grécko v zimnom olympijskom športe na vrcholnom podujatí. Bronz získal Talian Alex Vinatzer (+0,38). Slovák Martin Hyška nedokončil 1. kolo.





Kristoffersen vybojoval svoj tretí cenný kov na MS, v Are 2019 triumfoval v obrovskom slalome a pred dvoma rokmi v Cortine získal v slalome bronz. Rozšíril tak svoju zbierku úspechov, ktorá zahŕňa aj tri malé glóbusy za slalom, jeden za "obrák" a dve olympijské medaily (striebro v Pjongčangu 2018 v obrovskom slalome a bronz v Soči 2014 v slalome). "Keď som sa dostal v 2. kole do vedenia, nemyslel som si, že to bude stačiť na víťazstvo. Mal som dojem, že som urobil hore príliš veľa chýb, po prekonaní úvodnej strminy som však potom predviedol čistú jazdu. Nestalo sa mi prvýkrát, že som predviedol taký comeback, aj v Kitzbüheli 2016 som po prvom kole strácal sekundu a napokon som zvíťazil. Vďaka za takto postavený kurz, dalo sa na ňom veľa získať. Vedel som, že je na ňom všetko možné. Po 23 pódiových umiesteniach vo Svetovom pohári v slalome sa mi v ňom podarilo vybojovať prvé zlato na svetovom šampionáte - myslím si, že to bol pre mňa dnes ten správny deň," povedal pre ORF 28-ročný Nór.Do dejín sa zapísal Ginnis. Dvadsaťosemročný rodák z Atén sa v dvanástich rokoch presťahoval do Rakúska, kde jeho otec pôsobil ako lyžiarsky inštruktor, v minulosti reprezentoval USA, odkiaľ pochádza jeho manželka. Po neúspešných výsledkoch sa rozhodol jazdiť za rodnú krajinu. V nedeľu jeho zásluhou získalo Grécko premiérovú medailu nielen na alpských MS, ale aj historicky prvú na šampionátoch vo všetkých zimných olympijských športoch. "Nemôžem tomu uveriť. Netuším, čo sa to vlastne stalo. Počas jazdy v 2. kole som mal pocit, že to nebude stačiť, snažil som sa bojovať zo všetkých síl. Prvá medaila pre Grécko - to je skrátka splnený sen. Som šťastný, že som taký hlúpy a že si vôbec neuvedomujem, čo sa mi to vlastne podarilo," tešil sa Ginnis. Rakúšania sa nedočkali zlata v Courchevel/Meribel, z MS 2023 si odnášajú iba tri striebra a štyri bronzy. Ich horúce želiezko v ohni Manuel Feller viedol po 1. kole slalomu, po nevydarenej druhej jazde však klesol až na siedmu priečku hneď za krajana Marca Schwarza. "Získali sme na šampionáte sedem medailí, ale zlatá nám v zbierke chýba - a to veľmi bolí," vyhlásil šéf alpského úseku Rakúskeho lyžiarskeho zväzu Herbert Mandl.Feller sa v úvodnom kole najlepšie vyrovnal s nástrahami trate, zajazdil dynamicky a čisto a vybudoval si náskok 13 stotín pred Nórom Lucasom Braathenom a Ginnisom. Líder hodnotenia disciplíny vo SP Braathen predviedol pri návrate na biele svahy svoju typickú agresívnu jazdu a vôbec nebolo na ňom znať, že iba pred niekoľkými dňami absolvoval operáciu slepého čreva. Ginnis sa presadil s vyšším štartovým číslom 24, svojím výkonom nadviazal na senzačné druhé miesto zo slalomu zo Chamonix, keď prvýkrát prekvapil lyžiarsku verejnosť. V tesnom závese bol priebežne štvrtý Nemec Linus Strasser (+0,14), razantne išiel aj obhajca titulu Sebastian Foss-Solevaag z Nórska, ktorý stratil na piatej pozícii 35 stotín. Zjazdovka L'Eclipse, celá ponorená v tieni, nepriala Švajčiarom, ktorí otvorili preteky. Najlepší z nich bol po 1. kole dvanásty Ramon Zenhäusern, napokon skončil deviaty. Na náročnej trati mali problémy v úvodnej strmine, Loic Meillard štartujúci s jednotkou vypadol dokonca už na tretej bránke.Druhé kolo bolo v strmších častiach ešte zatvorenejšie, pretekári sa opäť vytrápili hlavne v úvodnej odklonenej strmine. Jeden z favoritov Kristoffersen so snahou napraviť nevydarenú prvú jazdu zaútočil zo 16. pozície, po zaváhaniach v hornej časti našiel v strednej pasáži správne tempo, predviedol výborný finiš a dostal sa jasne do vedenia. Neprekonal ho domáci Clement Noel, Talian Vinatzer a ani obhajujúci krajan Foss-Solevaag, ktorý sa po veľkých komplikáciách prepadol až na 19. priečku. Potom Strasser nevyužil, že trať 2. kola staval jeho tréner a výrazne klesol, rovnako ako Braathen, ktorý doplatil na obrovskú chybu v plochej pasáži. Ginnis bojoval hore so zatvorenými bránkami, dolu sa však podporovaný publikom vyhecoval k maximálnemu výkonu a zaradil sa o dve desatiny hneď za Kristoffersena. Ten napokon mohol sláviť triumf, lebo Feller išiel hore opatrne, problémy mal aj v strednej strmine a klesol až na siedme miesto, na ktorom skončil spoločne s Braathenom.

výsledky slalomu mužov na MS v Courchevel/Méribel:



1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 1:39,50 min.,

2. AJ Ginnis (Gréc.) +0,20 s,

3. Alex Vinatzer (Tal.) +0,38,

4. Clement Noel (Fr.) +0,41,

5. Sebastian Holzmann (Nem.) +0,62,

6. Marco Schwarz +0,65,

7. Manuel Feller (obaja Rak.) a Lucas Braathen (Nór.) obaja +0,67,

9. Ramon Zenhäusern (Švaj.) a Linus Strasser (Nem.) obaja +0,69,

..., Martin HYŠKA (SR) nedokončil 1. kolo