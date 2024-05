Kritici Kremľa tvrdia, že Rusko prenasleduje svojich nepriateľov v zahraničí. Dôkazy svedčia o vraždách, otravách či obťažovaní

Prípady prenasledovania

Likvidácia oponentov Kremľa

3.5.2024 (SITA.sk) - Odporcovia ruského vodcu Vladimira Putina sa čoraz viac obávajú dlhých chápadiel ruských spravodajských služieb, a to aj v krajinách, ktoré kedysi vnímali ako bezpečné.Kremeľ síce popiera, že by prenasledoval v zahraničí svojich oponentov, no dôkazy svedčia proti Moskve.Od vypuknutia vojny na Ukrajine sú známe viaceré prípady. Ruského pilota, ktorý vlani na Ukrajinu previezol vrtuľník Mi-8, našli mŕtveho v Španielsku. Ruského opozičného aktivistu napadli v litovskom Vilniuse, kde ho udierali kladivom a v Nemecku ochorel ruský novinár, u ktorého bolo podozrenie z otravy.„Práve sme utiekli z Ruska a mali sme ilúziu, že sme utiekli z väzenia," povedala novinárka Irina Dolininová, ktorá pracuje pre nezávislý portál Dôležité príbehy so sídlom v Prahe. Dolininová a jej kolegyňa Alesia Marochovská boli v roku 2023 obťažované, čo viedlo k obavám, že sú pod dohľadom. Dostali výhražné správy prostredníctvom komentárov na webovej stránke média a varovania, aby necestovali na konferenciu do Švédska. Vyhrážka dokonca obsahovala čísla leteniek a rezervácie hotelov.„Bolo chybou myslieť si, že tu sme v bezpečí," povedala Dolininová pre agentúru AP.Medzi najznámejšie prípady prenasledovania a likvidácie oponentov Kremľa patrí sovietsky revolučný disident Leon Trockij, ktorého zabili v roku 1940 v Mexiku po tom, ako ho sovietsky agent napadol cepínom, či Georgij Markov, disident pracujúci pre bulharskú verziu BBC, ktorý zomrel v roku 1978 v Londýne po bodnutí dáždnikom s otrávenou špičkou.Británia bola miestom aj ďalších otráv, ktoré mali na svedomí Putinove bezpečnostné služby. Bývalý ruský spravodajský dôstojník Alexander Litvinenko zomrel v roku 2006 po vypití čaju s rádioaktívnym polóniom-210 a bývalý špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra v roku 2018 vážne ochoreli, ale zotavili sa po útoku nervovoparalytickou látkou zo sovietskej éry.Bezpečnostný expert Andrej Soldatov tvrdí, že Rusko prenasleduje množstvo ľudí, aj keď mnohí „vyzerajú a znejú úplne bezvýznamne". Je to podľa neho spôsobené tým, že ruské úrady veria, že „by sa raz mohli vrátiť do krajiny a úplne ju zničiť".