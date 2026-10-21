Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Počítače

21. októbra 2026

Kritické chyby v jazyku PHP vyradili weby na celom svete, úrady nariadili okamžité opravy


Tagy: Internet Kybernetická bezpečnosť Kybernetické hrozby umelá inteligencia (AI)

Zraniteľnosti môžu útočníkom umožniť prevziať servery bez hesla; preventívne odstavili aj vládne stránky vo Francúzsku, Holandsku či Belgicku. Vládne úrady a firmy po ...



Zdieľať
gettyimages 2289954842 676x440 21.10.2026 (SITA.sk) - Zraniteľnosti môžu útočníkom umožniť prevziať servery bez hesla; preventívne odstavili aj vládne stránky vo Francúzsku, Holandsku či Belgicku.

 

Vládne úrady a firmy po celom svete v stredu odstavovali webové sídla po odhalení dvoch kritických bezpečnostných chýb v programovacom jazyku PHP, na ktorom funguje veľká časť internetu.


Bezpečnostná spoločnosť Wiz odhaduje, že PHP využíva približne 70 percent svetových webových sídiel.

Chyby označila za „jedny z najzávažnejších zraniteľností objavených v PHP a možno aj v dejinách softvéru“.

Americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) vyzvala organizácie, aby systémy okamžite aktualizovali alebo ich odpojili.

Aj celý webserver


Zraniteľnosti môžu útočníkom bez hesla umožniť prístup k súborom, databázam a v krajnom prípade prevzatie celého webového servera.

PHP Foundation v stredu vydala opravu. „Ak používate PHP, je nevyhnutné aktualizovať ho okamžite,“ upozornila.

Podrobnosti o chybách unikli na internet už v utorok, deň pred plánovaným zverejnením opravy, čo spustilo preventívne odstavovanie systémov.

Polícia bez pripojenia


Vo Francúzsku boli nedostupné viaceré stránky miestnych úradov vrátane parížskej polície. V Holandsku odstavili systém digitálnej identity DigiD, web parlamentu aj národného centra kybernetickej bezpečnosti.

Belgické ministerstvo zahraničných vecí dočasne vyplo svoje stránky a problémy zasiahli aj austrálske vládne systémy.

AI zasahovala


Obe chyby pomohli odhaliť modely umelej inteligencie. Jednu z nich našli výskumníci už v auguste pomocou GPT-5.6 Sol, ďalšie preverovanie využívalo aj Gemini 4 Argon.

OpenAI prípad označila za začiatok novej etapy, v ktorej AI dokáže odhaľovať chyby s dosahom na celý internet.


Zdroj: SITA.sk - Kritické chyby v jazyku PHP vyradili weby na celom svete, úrady nariadili okamžité opravy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Internet Kybernetická bezpečnosť Kybernetické hrozby umelá inteligencia (AI)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dalibor Jenis sa po úspechu v Sydney vracia do SND ako Rigoletto
<< predchádzajúci článok
Dvaja agenti OpenAI pri interných úlohách vypli bezpečnostné monitorovanie, jeden to potom poprel

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 