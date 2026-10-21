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21. októbra 2026
Kritické chyby v jazyku PHP vyradili weby na celom svete, úrady nariadili okamžité opravy
Zraniteľnosti môžu útočníkom umožniť prevziať servery bez hesla; preventívne odstavili aj vládne stránky vo Francúzsku, Holandsku či Belgicku. Vládne úrady a firmy po ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Zraniteľnosti môžu útočníkom umožniť prevziať servery bez hesla; preventívne odstavili aj vládne stránky vo Francúzsku, Holandsku či Belgicku.
Bezpečnostná spoločnosť Wiz odhaduje, že PHP využíva približne 70 percent svetových webových sídiel.
Chyby označila za „jedny z najzávažnejších zraniteľností objavených v PHP a možno aj v dejinách softvéru“.
Americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) vyzvala organizácie, aby systémy okamžite aktualizovali alebo ich odpojili.
Zraniteľnosti môžu útočníkom bez hesla umožniť prístup k súborom, databázam a v krajnom prípade prevzatie celého webového servera.
PHP Foundation v stredu vydala opravu. „Ak používate PHP, je nevyhnutné aktualizovať ho okamžite,“ upozornila.
Podrobnosti o chybách unikli na internet už v utorok, deň pred plánovaným zverejnením opravy, čo spustilo preventívne odstavovanie systémov.
Vo Francúzsku boli nedostupné viaceré stránky miestnych úradov vrátane parížskej polície. V Holandsku odstavili systém digitálnej identity DigiD, web parlamentu aj národného centra kybernetickej bezpečnosti.
Belgické ministerstvo zahraničných vecí dočasne vyplo svoje stránky a problémy zasiahli aj austrálske vládne systémy.
Obe chyby pomohli odhaliť modely umelej inteligencie. Jednu z nich našli výskumníci už v auguste pomocou GPT-5.6 Sol, ďalšie preverovanie využívalo aj Gemini 4 Argon.
OpenAI prípad označila za začiatok novej etapy, v ktorej AI dokáže odhaľovať chyby s dosahom na celý internet.
Zdroj: SITA.sk - Kritické chyby v jazyku PHP vyradili weby na celom svete, úrady nariadili okamžité opravy © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládne úrady a firmy po celom svete v stredu odstavovali webové sídla po odhalení dvoch kritických bezpečnostných chýb v programovacom jazyku PHP, na ktorom funguje veľká časť internetu.
Bezpečnostná spoločnosť Wiz odhaduje, že PHP využíva približne 70 percent svetových webových sídiel.
Chyby označila za „jedny z najzávažnejších zraniteľností objavených v PHP a možno aj v dejinách softvéru“.
Americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) vyzvala organizácie, aby systémy okamžite aktualizovali alebo ich odpojili.
Aj celý webserver
Zraniteľnosti môžu útočníkom bez hesla umožniť prístup k súborom, databázam a v krajnom prípade prevzatie celého webového servera.
PHP Foundation v stredu vydala opravu. „Ak používate PHP, je nevyhnutné aktualizovať ho okamžite,“ upozornila.
Podrobnosti o chybách unikli na internet už v utorok, deň pred plánovaným zverejnením opravy, čo spustilo preventívne odstavovanie systémov.
Polícia bez pripojenia
Vo Francúzsku boli nedostupné viaceré stránky miestnych úradov vrátane parížskej polície. V Holandsku odstavili systém digitálnej identity DigiD, web parlamentu aj národného centra kybernetickej bezpečnosti.
Belgické ministerstvo zahraničných vecí dočasne vyplo svoje stránky a problémy zasiahli aj austrálske vládne systémy.
AI zasahovala
Obe chyby pomohli odhaliť modely umelej inteligencie. Jednu z nich našli výskumníci už v auguste pomocou GPT-5.6 Sol, ďalšie preverovanie využívalo aj Gemini 4 Argon.
OpenAI prípad označila za začiatok novej etapy, v ktorej AI dokáže odhaľovať chyby s dosahom na celý internet.
Zdroj: SITA.sk - Kritické chyby v jazyku PHP vyradili weby na celom svete, úrady nariadili okamžité opravy © SITA Všetky práva vyhradené.
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