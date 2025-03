Kritika od OSN je podľa Kolíkovej na demisiu Blanára, potvrdzuje zlyhanie slovenskej diplomacie – VIDEO

Takéto demarše sme tu nemali

List prišiel po diplomatickej schôdzke v Ženeve

21.3.2025 (SITA.sk) - Organizácia Spojených národov (OSN) poslala kritický list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitosti Jurajovi Blanárovi Smer-SD ). Na systematické zhoršovanie stavu ľudských práv na Slovensku v ňom poukazuje deväť expertov OSN, z toho osem z nich sú špeciálni spravodajcovia pre oblasti, ktoré súvisia s ľudskými právami, ale napríklad aj s nezávislosťou justície, slobodou prejavu a prístupom k informáciám či ochranou menšín.Ako poukázala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) , v liste sú vážne obvinenia, že na Slovensku dochádza k hrubému pošliapavaniu ľudských práv, ku ktorým sme sa zaviazali ako člen OSN."Je to bezprecedentné. Keď sa pozrieme do obdobia Vladimíra Mečiara , takéto demarše sme tu nemali. Je to potvrdenie zlyhania slovenskej diplomacie a toho, že to, čo sa deje na Slovensku, je až natoľko vážne, že deväť predstaviteľov OSN sa obrátilo na SR, aby si vyžiadalo vysvetlenia," uviedla exministerka spravodlivosti a poslankyňa SaS Mária Kolíková Výhrady sa týkajú napríklad aj prístupu k mimovládnym neziskovým organizáciám či k novinárom. Vláda podľa Kolíkovej už nemôže povedať, že ju kritizujú len krikľúni blízki opozícii."Takto zhodila zo stola hodnotenia Transparency International , kde sme sa prepadli v rebríčkoch boja proti korupcii, zhodila zo stola správu organizácie Liberties o rozklade právneho štátu na Slovensku a rovnako aj obavy Európskej komisie , ktoré súviseli s hanebnou novelou Trestného zákona . Nedá sa ale zhodiť zo stola list, ktorý nám prišiel od OSN," uviedla.Podľa jej slov list prišiel po tom, čo mal minister zahraničných vecí diplomatickú schôdzku v Ženeve. "Určite sa tam s týmito predstaviteľmi stretol a musel mať vedomosť, že sú tu vážne pochybnosti ohľadom toho, ktorým smerom Slovenská republika ide," poukazuje exministerka spravodlivosti s dodatkom, že je to vizitkou hrubej neschopnosti Juraja Blanára, ktorý by mal podať demisiu.Zároveň vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra Blanára, aby rešpektovali, o čo vládu žiada OSN a konali podľa toho. Strana SaS považuje za kľúčové, aby sa v parlamente opozícia čo najskôr pokúsila o vyslovenie nedôvery vláde.