Krivošík nazbieral dva body, Hämeenlinna ale prehrala na ľade Jukuritu

Na snímke sprava slovenský útočník Filip Krivošík, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liiga - výsledky:



Jukurit Mikkeli – HPK Hämeenlinna 4:3 /KRIVOŠÍK (Hämeenlinna) 1+1/,

JYP Jyväskylä - Ässät Pori 6:1,

Lukko Rauma – IFK Helsinki 3:2 pp,

Pelicans Lahti – Sport Vaasa 3:5,

TPS Turku - Tappara Tampere 2:7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 27. septembra (TASR) – Slovenský hokejista Filip Krivošík pokračuje v zbieraní bodov v drese Hämeenlinny, no ani jeho gól a asistencia nezabránili prehre úradujúceho fínskeho majstra na ľade Jukuritu Mikkeli 3:4. Krivošík sa presadil v prvej tretine, v ktorej sa do zápasových zapísal aj dvojminútovým trestom za podrazenie.Hämeenlinna po prvom dejstve viedla 2:0, domáci však tromi gólmi v prostrednej časti hry otočili vývoj zápasu.V drese Lukko Rauma v dueli proti IFK Helsinki nastúpil Kristián Pospíšil, do bodových štatistík sa nezapísal.