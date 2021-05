Kríza je zažehnaná a koalícia speje pri novele Trestného poriadku k dohode, ubezpečuje Mikulec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021- Koalícia normálne funguje, pri novele Trestného poriadku upravujúcej podmienky kolúznej väzby speje k dohode. Médiám to v pondelok 17. mája povedal minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO).„Mali sme tu istú koaličnú krízu, ktorá však bola zažehnaná. Sme v štádiu, keď sme si povedali, že ideme ako koalícia ďalej a verím tomu, že aj téma novely Trestného poriadku bude témou, pri ktorej nájdeme konštruktívne riešenia. Je to len o tom, akým spôsobom dokážeme nájsť konsenzus," uviedol Mikulec.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) kritizuje, že taký inštitút, akým je kolúzna väzba, je prerokúvaný ako poslanecký návrh. O kolúznej väzbe hovorí ako o kľúčovom inštitúte v rámci trestného konania. V rozprave v parlamente minulý týždeň podotkla, že na príprave zmeny legislatívy sa vôbec nezúčastnili orgány činné v trestnom konaní.Právnu úpravu do parlamentu predložila poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová. Kolúzna väzba by mohla vďaka zmene legislatívy trvať najviac päť mesiacov. Kolíková návrhu vyčíta aj to, že neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia.