Kríza v chémii sa už podľa farmaceutov začala

Bratislava 3. októbra (TASR) – Chemické a farmaceutické podniky, ale aj iné odvetvia, pociťujú značné ekonomické škody. Spôsobuje ich súčasná nepriaznivá podnikateľská situácia na Slovensku sprevádzaná rastom cien energií, dosahmi zvyšovania minimálnej mzdy a sociálnych balíčkov spolu s vplyvmi zo zahraničia. Konštatuje to prezídium Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR. Na štvrtkovom zasadnutí vyzvalo politikov a štátne orgány na zodpovednosť.upozornilo prezídium. Chemický priemysel už na to podľa zväzu dopláca. Svedčiť o tom majú varovné signály v podobe dramaticky rastúcich mzdových nákladov pri súčasnom poklese produktivity práce.ZCHFP zároveň poukázal na to, že avizovaný pokles cien exportovaných výrobkov pre štvrtý štvrťrok 2019 je v rozsahu viac ako 10 %. Väčšina slovenských chemických podnikov pritom patrí k tým, ktoré nemajú finančné rezervy. Vlaňajší rast tržieb odvetvia totiž sprevádzal pokles ziskov a pokles pridanej hodnoty ako dôsledok rastu cien vstupov a v predchádzajúcich rokoch niekoľko rokov za sebou klesali aj tržby.Na zhoršovanie podnikateľského prostredia v SR, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších mzdových príplatkov a nárokov upozornilo prezídium zväzu už vlani v novembri. V tom čase varovalo, že pokiaľ sa tento trend nezmení, môže v prípade začiatku ekonomickej krízy dôjsť až ku kolapsu hospodárstva.vyzvalo prezídium ZCHFP SR.Zväz priblížil, že Štatistický úrad (ŠÚ) SR v prvom polroku 2019 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 297 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. V týchto odvetviach na Slovensku pracovalo ku koncu prvého polroka 2019 spolu 44.235 osôb, čo je takmer 11 % všetkých zamestnancov v priemysle. Zdôraznil tiež, že chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorý je pre SR dôležitý.