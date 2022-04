Krížnik Moskva, ktorý zasiahli ukrajinské rakety Neptún, sa potopil

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Krížnik Moskva poškodený explóziou, ktorý bol vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily, sa potopil. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, ktoré uviedlo, že vlajkovú loď vliekli do prístavu, ale „rozbúrené more" spôsobilo, že krížnik Moskva sa potopil. Informuje o tom portál bbc.com.Krížnik Moskva bol symbolom ruskej vojenskej moci a viedol námorný útok proti Ukrajine. Kyjev uviedol, že túto vojenskú loď zasiahol raketami. Rusko nijaký útok nehlásilo. Uviedlo, že plavidlo sa potopilo po požiari, ktorý spôsobil výbuch munície. Celú posádku podľa Ruska evakuovali na iné plavidlá v Čiernom mori.Ukrajinskí vojenskí predstavitelia uviedli, že krížnik Moskva zasiahli ukrajinské rakety Neptún. Ide o zbraň, ktorú vyvinuli po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo polostrov Krym.