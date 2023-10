Krízové situácie v domácnosti: čo všetko sa môže stať a ako to vyriešiť?

Jednoduché riešenie sa nazýva poistenie domácnosti

4.10.2023 (SITA.sk) -a začal neuveriteľný zhon - kŕmenie, výmena plienok, spanie – a to všetko dvojmo. Rodičia dvojičiek vedia, o čom je reč. Aj keď sa obaja snažia, stále cítia, že to tempo nezvládajú a zakaždým, keď ich malí synovia plačú, cítia sa bezmocní. Zrazu sa pokazila aj práčka, hoci ju mali len tretí rok. A to už bolo na Lenku priveľa - rozplakala sa. Bez práčky sa o dvojičky jednoducho nevie postarať.. Len čo sa za ňou zabuchli vchodové dvere, uvedomila si, že jej kľúče zostali zastrčené v zámku vo vnútri. Čo teraz? Polievka bublala na sporáku a najneskôr o hodinu si musí pichnúť inzulín, je diabetička.. Antibiotiká už začali účinkovať, telu sa trochu uľavilo. Ale v tom okamihu sa pokazilo kúrenie. Kotol nefunguje. Podvečer začala Milanovi opäť stúpať horúčka a potreboval sa poriadne zohriať. Ale ako, keď sú radiátory studené a vonku je pod nulou?na chate. Už jej chýbala dovolenka a tešila sa, ako si užije pobyt so svojimi malými neterkami. Hneď na druhý deň dovolenky však zistila, že sršne si urobil dieru v streche a postavili si hniezdo v podkroví. Ivana vedela, že jedno dievčatko má silnú alergiu a bolo jej jasné, že sa musí sršňov zbaviť, ale sama sa ich bála. No a hasiči jej povedali, že hniezda odstraňujú len na verejných priestranstvách.Takéto situácie sa stanú raz za čas väčšine ľudí. Dnes si však vyžaduje hľadanie pomoci alebo schopného remeselníka veľmi dlhý čas a kopec stresu.A pritom je tu jedno absolútne jednoduché riešenie: všetko, čo musíte urobiť, je mať poistenie domácnosti . Pretože to dnes zahŕňa aj množstvo užitočných služieb na každý deň. Asistenčná služba je k dispozícii telefonicky 24 hodín denne. Stačí zavolať a starosti o zabezpečenie potrebného remeselníka či profesionála nechajte na poisťovňu. Tá okrem toho zaručuje, že ich práca bude vykonaná riadne a v čo najkratšom čase.Aj preto majú všetky štyri vyššie príbehy opísané vyššie šťastný koniec. Opravár práčky prišiel domov k Lenke a Adamovi, zistil, že porucha je komplikovaná a nemôže ju opraviť na mieste. Zariadil teda odvoz pokazenej práčky z asistenčného poistenia a do niekoľkých dní bola opravená funkčná práčka späť. Lenku a Adama to nestálo ani cent z ich úspor. Keď Mária zavolala poisťovni s prosbou o pomoc a vysvetlila svoju situáciu, operátori neváhali a poslali k nej zámočníka, aby jej byt otvoril. Ani ona za službu nič neplatila, ale z vďačnosti zabalila remeselníkovi vlastne upečený koláč. Inštalatér sa ponáhľal k Milanovi. Našiel chybu a za pár hodín nainštaloval potrebný náhradný diel, takže kúrenie bolo zachránené. A stálo to len pár desiatok EUR, pretože väčšina nákladov na opravy a dopravu spadala do dohodnutého limitu asistenčných služieb k poisteniu. Milanovi sa uľavilo a aj z choroby sa mu zotavovalo lepšie. Ivane zasa sestra poradila, aby zavolala asistenčnú pomoc k poisteniu rekreačnej domácnosti. Čoskoro prišli odborníci. Ivana s deťmi sa na hodinu zamkli v chalupe a nebezpečné hniezdo zlikvidovali zadarmo. Posledný týždeň prázdnin bol teda úspešný.Mnohé zložité problémy sa dajú vyriešiť naozaj ľahko, pretože asistenčné služby k poisteniu poskytujú naozaj široký servis. Môžu poslať zámočníka, inštalatéra, kúrenára, elektrikára, sklenára, opravára spotrebičov a či iných remeselníkov. Poskytujú tiež právne poradenstvo napríklad pri zložitých reklamáciách tovaru, nezhodách s poskytovateľmi služieb alebo sporoch medzi susedmi. Moderné a kvalitné poistenie ponúka aj pomoc v prípade poruchy bicykla, inštalácii nového IT vybavenia, mobilného telefónu či kamery, ale aj pri záchrane dát či po hackerskom útoku. Menej známe, ale rovnako užitočné sú služby dezinfekcie alebo deratizácie. Významným prínosom je určite sanácia a uvedenie domácnosti do obývateľného stavu (napr. upratovanie a sušenie interiéru) alebo organizácia náhradného ubytovania v núdzovej situácii. "Asistenčné služby sú najrýchlejšie rastúcou súčasťou poistenia domácnosti. Dnešný trh je veľmi konkurenčný a bohatý doplnkový servis môže byť významným faktorom, ktorým sa vieme odlíšiť. Preto venujeme maximálnu pozornosť jeho rozvoju a zároveň garantujeme jeho kvalitu," hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti za škodu UNIQA.Výhodou je, že pomoc môžete využiť aj opakovane, ak vás smola postretne viac ako raz za rok. Prieskum pre UNIQA však zistil, že viac ako polovica klientov poisťovní o tejto výhodnej službe poistenia domácnosti nevie. Doteraz využila asistenciu v reálnom živote len asi desatina klientov poisťovní. "Pritom spätná väzba tých, ktorí si asistenčné služby vyskúšali doma sami na sebe, je naozaj veľmi pozitívna. Ukazuje sa, že tí, ktorí si ich zavolali raz, v budúcnosti už neváhajú a obracajú sa na nich opakovane," hovorí Zdeněk Hruška z UNIQA.Informačný servis