Krízový štáb v Banskej Bystrici prijal opatrenia pre jasle a škôlky, mestský úrad zostane zatvorený

Pomoc osamelým seniorom

Tlačivá vo vestibule

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na aktuálny nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie budú od pondelka 11. januára až do odvolania materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestské detské jasle dostupné len pre deti zákonných zástupcov, z ktorých aspoň jeden pracuje v kritickej infraštruktúre a ďalej pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.Po zasadnutí Krízového štábu Banskej Bystrice o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková Na piatkovom zasadaní krízového štábu diskutovali jeho členovia tiež o pomoci osamelým seniorom či fungovaní Mestského úradu (MsÚ).Projekt Osamelý senior, ktorý mesto opätovne spustilo pred Vianocami, je v neustálej prevádzke a ostáva naďalej funkčný a k dispozícii pre tých, ktorí to potrebujú.Je určený pre starších obyvateľov nad 65 rokov, ľudí v karanténe, ktorým nemá kto pomôcť s nákupom potravín a liekov, či pre osoby so zdravotným znevýhodnením bez pomoci najbližších rodinných príslušníkov.Mestský úrad v Banskej Bystrici bude od pondelka 11. januára pre verejnosť až do odvolania naďalej zatvorený.V obmedzenom režime bude fungovať len Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorého zamestnanci vykonávajú jedine úkony spojené s vydávaním dokladov týkajúcich sa narodení, úmrtí a trvalého alebo prechodného pobytu.Po skúsenostiach z aktuálneho týždňa budú od pondelka 11. januára vo vestibule MsÚ dostupné všetky tlačivá týkajúce sa miestnych daní a poplatkov a poplatkov za komunálny odpad. Platby je potrebné uskutočniť len bankovým prevodom.V prípade, že niekto príde napriek zákazu vychádzania na úrad s vyplneným tlačivom k miestnym daniam, môže ho vložiť do boxu nachádzajúceho sa vo vestibule MsÚ.