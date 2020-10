Krízový štáb v Poprade rozhodol o zrušení všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie mesta Poprad po štvrtkovom zasadnutí krízovom štábe v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu zrušilo do konca roka v Poprade všetky kultúrne a spoločenské podujatia. Hokejový a futbalový štadión z tohto dôvodu tiež zamedzí prístup verejnosti do svojich priestorov. Informovala o tom radnica na svojej oficiálnej webstránke.„Krízový štáb rozhodol aj o zatvorení denného stacionára až do odvolania,“ uviedla radnica s tým, že od piatka budú priestory stacionára pripravené ako karanténne miestnosti pre klientov centra sociálnych služieb. S účinnosťou od 30. septembra platí zákaz návštev vo všetkých sociálnych zariadeniach.Mesto Poprad zároveň žiada občanov, aby na pracoviská mestského úradu prichádzali iba za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. V prípade potreby môžu občania úrad kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailových adries, ktoré sú uvedené na stránke mesta.Externé overovanie podpisov na mestskom úrade je nateraz zakázané až do odvolania. Svadobné obrady sa budú konať len v obradnej sieni mesta Poprad, a to podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR. Samospráva tiež začala s dezinfekciou autobusových zastávok a detských ihrísk.