Krok OPEC+ zvýšil ceny ropy o vyše jedno percento

Londýn 6. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast o vyše 1 %, pričom cena Brentu prekonala 64 USD a cena WTI 59 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, že od januára budúceho roka obmedzia produkciu ešte výraznejšie než doteraz.OPEC a štáty mimo ropného kartelu na čele s Ruskom, ktoré spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa na piatkovej schôdzke vo Viedni dohodli, že súčasný program obmedzovania ťažby prehĺbia o ďalších 500.000 barelov denne. To znamená, že produkčné škrty v porovnaní s októbrom 2018, z ktorého sa pri určovaní objemu ťažby vychádza, dosiahnu 1,7 milióna barelov denne. Dodatočné produkčné škrty budú platiť v 1. kvartáli budúceho roka.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.15 h SEČ 64,28 USD (57,94 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 89 centov (1,40 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v januári dosiahla 59,13 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 70 centov (1,20 %).(1 EUR = 1,1094 USD)