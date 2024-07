Kroky Ficovej vlády urobia zo Slovenska krajinu pre zlodejov a podvodníkov. Gröhling reaguje na varovanie od Európskej komisie

aktualizované 24. júla, 16:57



24.7.2024 (SITA.sk) -Kroky vlády Roberta Fica Smer-SD ) povedú k beztrestnosti korupcie na Slovensku, toto je zásadný odkaz a varovanie od Európskej komisie (EK) . Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling , ktorý pokračoval s tým, že Slovensko sa tak stane najprívetivejšou krajinou celej Európskej únie pre zlodejov, korupčníkov a podvodníkov.„Koniec koncov, vidíme to v priamom prenose. Pozrime sa na to, ako dopadla dvojica zlodejov, ktorá pánovi Jozefovi z Gelnice ukradla dom a peniaze a okradnutý pán sa bojí vrátiť domov. Ficova vláda podkopáva právny štát a robí medzinárodnú hanbu celému Slovensku. Presne na toto SaS upozorňuje od prvého momentu, keď koalícia priniesla novelu Trestného zákona do parlamentu," tvrdí šéf liberálov.Európska komisia vo svojej piatej výročnej správe o právnom štáte upozornila na to, akým spôsobom koalícia zrušila Rozhlas a televíziu Slovenska a nijakým spôsobom nezaistila verejnoprávnosť a nezávislosť. SaS podľa Gröhlingových slov podporuje prijatie odporúčaní zo strany EK v oblasti právneho štátu a vyzýva vládu, aby začala pracovať na zavedení odporúčaní do praxe.Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku správa vyvracia tvrdenie vlády, že amnestie a znižovanie trestov pre svojich ľudí má odobrené od Európskej komisie.„Vyzývame vládu, aby prestala Slovensku škodiť a pretláčať zmeny, ktoré ohrozujú čerpanie európskych peňazí, oslabujú postavenie Slovenska v Európe a neželá si ich väčšina ľudí na Slovensku – vrátane voličov koalície. Začnite konečne pracovať pre všetkých ľudí, nie len pre svoje sebecké záujmy," vyhlásil Šimečka.Európska komisia (EK) v stredu uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte. V nej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách.EK Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád.Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.