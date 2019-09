Kroos nevníma Nemcov ako favoritov na titul na EURO 2020

Nemecký hráč Toni Kroos, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. septembra (TASR) - Podľa Toniho Kroosa nie sú futbaloví reprezentanti Nemecka favoriti na zisk titulu na budúcoročných ME a to aj napriek perfektnému štartu do kvalifikačnej C-skupiny. V úvodných troch dueloch si "Nationalelf" pripísali tri víťazstvá, postupne zdolali Estónsko, Bielorusko a Holandsko.citoval denník The World hráča Realu Madrid. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar je zároveň presvedčený, že vypadnutie už v skupinovej fáze MS v Rusku mužstvo mentálne jednoznačne posilnilo. "dodal na záver.Zverenci Joachima Löwa privítajú už v piatok 6. septembra reprezentáciu Holandska v súboji C-skupiny kvalifikácie EURO 2020. O tri dni neskôr sa predstavia proti Severnému Írsku. Informáciu priniesla agentúra AP.